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旺萊山等三商家獲國際大獎　黃敏惠親贈匾給與肯定

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▲▼嘉義三商家榮獲國內外美食餐飲大獎 黃敏惠市長贈匾表揚。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義旺來山等三名店榮獲國內外美食餐飲大獎，市長黃敏惠親贈匾表揚。（圖／記者翁伊森翻攝

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市旺萊山鳳梨醋榮獲「2019 世界品質評鑑大賞」國際金牌獎；焦師傅麵食館榮獲「2019嘉義廚神盃廚藝餐飲邀請賽優勝獎」及「兩岸飲食文化交流金牌獎」；芬芳園黃金咖啡葉茶則入選行政院農委會「2019台灣十大魅力商品」。市長黃敏惠15日親赴三家獲獎商家贈匾表揚，強調改良、行銷在地創意美食、特色伴手禮，相信可以「刺激品牌經濟發展，帶動更大的觀光、產業商機。」

▲▼嘉義三商家榮獲國內外美食餐飲大獎 黃敏惠市長贈匾表揚。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠指出，嘉義在地自有品牌絕對可以創造最大商機與價值。此次推出的旺萊山純釀鳳梨醋，第一次參加世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection），從總計90個國家、超過1000家公司、3000項以上產品評比，鳳梨醋榮獲金牌大獎，這也是台灣第一家獲得金牌大賞的鳳梨醋，而純釀鳳梨酒也獲得銅獎肯定。

芬芳園黃金咖啡葉茶由何芬芳女士研發創新技術，從生活中發掘更不一樣的材料，作為簡便飲料。黃金咖啡葉製成茶，聞起來有清香味道，並以網路銷售、參展方式，增加曝光度。

▲▼嘉義三商家榮獲國內外美食餐飲大獎 黃敏惠市長贈匾表揚。（圖／記者翁伊森翻攝）

而焦師傅麵食館(原「餃子王」麵店)以招牌「溫州大餛飩」勇奪「兩岸飲食文化交流金牌獎」，精湛廚藝更獲得「2019嘉義廚神盃廚藝餐飲邀請賽優勝獎」。

「世界金牌、台灣之光，台灣首座鳳梨醋金牌獎出自嘉義。」旺萊山董事長劉家發指出，純釀鳳梨醋天然發酵至少費時兩年，才能生產出一瓶好的鳳梨醋。旺萊山努力開發、升級鳳梨在「養生保健」的價值，企圖開發鳳梨產業價值，打響台灣鳳梨在全世界的知名度。 

芬芳園企業社的負責人何芬芳於105年申請市府地方產業創新研發計畫(SBIR計畫)，為嘉義市咖啡甜點茶產業整合發展計畫(甜蜜產業)輔導店家，堅持以傳統技術採茶葉、手炒茶及烘茶，並投入創新研發。她表示咖啡業沒有咖啡因，且泡越久口味越濃更會轉甜，口感因人而異，有人覺得像麥茶，有人覺得像普洱茶、決明子，可冷泡或熱泡。

焦師傅麵食館主廚焦畯甫說，自家餛飩傳承70年上海老師傅手藝，選取黑毛豬後腿肉，以家傳秘製調料精心調配內餡，再以手打麵皮以坐壓式竹筒桿壓麵，製成薄如蟬翼又Q彈有勁的麵皮。


市府建設處表示，旺萊山目前已在嘉義及北、中、南部分地區設有據點，像是觀光景點、高鐵站、百貨公司等；另有旺萊山鳳梨文化園區設在民雄，並透過網路行銷自家商品，成為亮眼的伴手禮。

而芬芳園企業社此次從154件商品評選中，最後依照市場前瞻性、商品特色及發展潛力、技術創新性、商品包裝設計、營養健康成份等五大面向勇奪「2019台灣十大魅力商品」。

焦師傅努力提昇餐飲廚師界及學術業交流，培育新秀廚師專業技能與教學品質，躍升臺灣廚藝競賽。今年更是入圍2019台北市牛肉麵饗味國際大評比，將於9/24進行現場最後評比。

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關鍵字：旺萊山,芬芳園,焦師傅

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