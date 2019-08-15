三星Note 10遊戲串流新功能PlayGalaxy Link　9月上旬推出

▲三星遊戲串流服務PlayGalaxy Link。（圖／翻攝自YouTube／Samsung Newsroom）

記者王曉敏／綜合外電報導

三星在上周的Galaxy UNPACKED發表會中，發表了全新的「PlayGalaxy Link」遊戲串流服務，據外媒透露，該服務預計將於9月份的前兩周間正式推出，並以免費下載的應用程式形式發布。

PlayGalaxy Link可以透過網路串流，將電腦遊戲畫面傳輸至手機上，遊戲仍是由電腦執行，不過手機會將利用網路將手把的操控訊號傳回給電腦。換據話說，使用者在電腦玩遊戲玩到一半，得利用PlayGalaxy Link將遊戲切換至手機繼續玩。要使用PlayGalaxy Link，電腦與手機都需事先下載App。電腦設備僅支援Windows 10系統，但行動裝置的部分，目前仍尚不確定是否為Galaxy Note 10系列智慧型手機專屬，還是只要安裝App就可支援。

據科技網站TechCrunch報導，該服務預計將在9月的第一周或第二周上線，屆時使用者可免費下載試用於Android或Windows 10的應用程式。

該服務技術主要由雲端遊戲新創公司Parsec創建， Parsec執行長兼聯合創辦人柏克斯（Benjy Boxer）為PlayGalaxy Link提供低延遲串流服務感到興奮，「這進一步證明了我們的市場領先技術可以成為任何遊戲串流產品的核心。向其他公司提供我們的超低延遲高幀率串流軟體及我們的專有網路，進一步推動我們實現遊戲民主化的使命。」

三星近來一直關注著遊戲產業，從其Game Launcher遊戲啟動器及先前與遊戲開發商Epic Games的合作都證明了這一點。隨著Google Stadia、蘋果Arcade，甚至是Valve的Steam Link等遊戲串流服務陸續誕生，三星期望透過GalaxyPlay Link展現其在手機遊戲領域的布局及企圖心。