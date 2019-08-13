中華電獨賣頂規Note 10+　8/15開放限量預購、VIP購機最高折價9,000元

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中華電獨賣頂規Note 10+

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▲▼三星Note 10記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲中華電信拿下Note 10+頂規版本電信商銷售權。（圖／記者季相儒攝）

記者邱倢芯／綜合報導

三星電子今（13）日在台灣舉辦Note 10系列手機上市記者會，隨後中華電信也釋出了資費方案，這次的Note 10+頂規版本電信商銷售權由中華電獨家拿下；中華電將於8/15中午12點起至8/21下午17點止開放Samsung Galaxy Note10全系列限量預購，只要選擇月繳999元(含)以上，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，Galaxy Note10全系列機型享限時加碼折價4,000元，加上原有VIP最高折扣5,000元，VIP即享限時購機折價最高9,000元的優惠。

星粉只要至中華電信官網或門市完成預購，同享限量預購禮JBL真無線藍牙耳機（原價4,990元）、開賣禮無線閃充充電座（原價2,590元），購買Note10+加碼再送限量快充旅充組（原價1,590元）。

這次中華電信獨家銷售Galaxy Note10+ 512G頂規版本，用戶只要申辦大4G購機方案月繳999元(30個月)，限時加碼折價4,000元、行動VIP加碼最高再折5,000元後，專案價只要20,990元起，就能將原價39,900元的頂規旗艦新機帶回家。另外，獨家Galaxy Note10+ 256G星環藍，月付999元(30個月)，搭配VIP再享限時購機折價最高9,000元後，專案價只要18,990元起。

另外中華電也將限時贈送連鎖健身品牌World Gym免費體驗一個月、FOX+前6個月 (原價1,140元)、Hami書城月讀包前3個月(原價447元)，加上最受星粉青睞之預購禮、開賣禮及加碼禮等專屬豪禮，共可享最高達2萬元優惠，中華電信寵愛星粉最豪氣。

此外，凡申辦「新奇機重現 Plus-行動裝置保險」，即贈送「提前升級服務」，只要在明(109)年4月30日前繳回Note10換購S系列新機，以Galaxy Note 10+ 512G為例，最高可折抵新機20,000元，讓用戶輕鬆擁有每一代三星旗艦新機。

▼中華電Samsung Galaxy Note10、Note10+ 大4G購機方案。（圖／中華電提供）

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