中壢仁海宮中元「創意神豬封街嗨唱」　體驗客庄特色文化魅力

▲中壢區中元慶典藝術節，體驗客庄特色文化魅力。（圖／桃園市政府客家局提供）

記者楊熾興／桃園報導

今年的中壢區中元慶典藝術節將於8月19、20日，由桃園市政府客家事務局與仁海宮共同舉辦，包括6隻創意藝術神豬及供40部藝閣車及10部燈篙車，最高潮是藝人的封街嗨唱以及歡樂大摸彩等活動，藉此讓民眾更深入了解在地客家中元節的習俗。

▲中元慶典藝術節彩繪豬亮相。（圖／桃園市政府客家局提供）



客家局表示，今年的中元慶典藝術節首創打造5米超大型創意神豬，並邀請曾四度榮獲德國紅點設計獎的桃園在地知名藝術家游明龍進行彩繪設計；另有5隻150公分的FRP神豬，則由台灣新銳藝術家吳騏進行彩繪設計，六隻大神豬將成為最不一樣的創意藝術神豬，讓傳統慶典活動融入更多創新元素。

▲一年比一年盛大熱鬧的中壢中元慶典藝術節文化。（圖／桃園市政府客家局提供）

另於行之有年的傳統水燈祈福遶境活動中，10輪值里提供40部藝閣車及10部燈篙車，規模可謂空前盛大。還有客庄市集體驗及，封街嗨唱及歡樂大摸彩晚會集結包括玖壹壹、官靈芝、香蕉哥哥等藝人。

市長鄭文燦指出，傳統客家鄉親中元普渡時，會以宰殺神豬來酬神，但隨時代變遷、環保意識抬頭，現在較少以傳統大神豬祭祀，逐漸改由各式創意神豬取代。市府致力以創新的方式讓客家文化走入生活，賦予客家新的生命，周邊另有客家闖關遊戲、客庄及吃喝玩樂市集、彩繪撲滿豬及手作粢粑親子體驗等創意互動。歡迎市民朋友於8月19日及20日前來感受一年比一年盛大熱鬧的中壢中元慶典藝術節文化魅力，詳情請至活動官網(https://reurl.cc/07maM)查詢。