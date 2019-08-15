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中市議會為台灣燈會3.5億元墊付案吵翻天　林筱淇道歉後過關

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▲藍綠議員為了台灣燈會墊付案吵翻天。（圖／記者鄧木卿攝）

▲國民黨高喊「支持燈會、愛護台中」，要求通過墊付案。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會15日審查台中市政府所提的台灣燈會3.3億元墊付案，民進黨議員認為市府消極籌備，加上沒有明細項目等要求退回，高喊「支持燈會、拒絕黑箱」，國民黨則表示，時間已迫在眉睫，必須趕快通過才能讓市府接續辦理，議員也大喊「支持燈會、愛護台中」，雙方吵翻天，最後在觀旅局長林筱淇道歉後過關。

▲藍綠議員為了台灣燈會墊付案吵翻天。（圖／記者鄧木卿攝）

▲民進黨高喊「支持燈會、拒絕黑箱」，要求退回墊付案。（圖／記者鄧木卿攝）

民進黨議員陳淑華表示，燈會既然是市府主動爭取辦理，為何5月才送計劃書，那1至4月在做什麼；謝明源也說，「主展區燈區整體規劃及布燈」這句話12字，就要爭取9550萬元，1個字將近8百萬元，完全沒有明細，這叫議會如何審查。

▲藍綠議員為了台灣燈會墊付案吵翻天。（圖／記者鄧木卿攝）

▲國民黨列舉市府近幾月來所開過的大小會議。（圖／記者鄧木卿攝）

李天生、林德宇、周永鴻、江肇國和張家銨等人則說，燈會經費應該以追加減預算方式提出而不是墊付案，此外，分組審查時已決議林筱淇必須向大會道歉也沒有，因此黨團主張退回墊付案，留待下次大會討論。

▲藍綠議員為了台灣燈會墊付案吵翻天。（圖／記者鄧木卿攝）

▲民進黨不滿市府規避審查，要求退回墊付案。（圖／記者鄧木卿攝）

國民黨張瀞分發言力挺，列出市府3月至7月的籌辦燈會大事記，期間開過大大小小會議，證明市府其實有做事，還向中央爭取補助款，但交通部遲至7月24日才同意核定補助1千8百萬元，時間被中央拖延，市府如果以追加預算辦理根本來不及，因此才以墊付案方式，議會應該支持通過，市府才能趕快進行相關作業。

▲藍綠議員為了台灣燈會墊付案吵翻天。（圖／記者鄧木卿攝）

▲林筱淇為沒有送上燈會墊付案的明細而道歉。（圖／記者鄧木卿攝）

議員楊正中則強調，中央的燈區與台中的燈區面積大小到現在未定，補助款也未定，市府如何確定燈會工作項目明細，市府提出墊付款作法並沒有違法，議員陳政顯建議發文譴責交通部拖延台灣燈會期程。

「台灣燈會讓台中亮起來!」議員林汝洲說，預算不通過，巧婦難為無米之炊，他支持通過這項墊付案。

市府主計處長蔣正中說明，有議員質疑市府已獲中央同意補助1千8百萬元，後續又企圖以夾帶方式，再提3.3億元墊付案，他解釋，此舉符合中央規定，墊付案沒有金額規定，看個案執行。

林筱淇說，大家都期待台灣燈會，有議會的支持，燈會一定辦得更好，但時間緊迫，所以請議會支持墊付案；對於未提出燈會明細，她當場向議會表示歉意，最後大會決議讓3.5億元墊付案通過。

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關鍵字：林筱淇,台灣燈會

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