大陸限縮自由行半年！觀光產值短收17億　中市府提3招因應

▲台中市觀旅局長林筱淇表示，已有積極策略因應陸客縮縮衝擊。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

因應大陸停發陸客到台自由行，台中市政府觀光旅遊局長林筱淇表示，粗估自8月起至明年1月，陸客來台中住宿減少約15萬人次，觀光產值損失約16.83億元，市府已快速提出因應之道，將以擴大城市交流、積極爭取團客、推出短期引客方案三種策略，降低對台中市觀光旅遊業所帶來的衝擊。

▲台中因為陸客限縮，半年大約短少17億元觀光產值。（圖／台中市政府提供）

觀旅局表示，2018年來台中住宿陸客約61萬人次，今年1到6月約32萬人次，平均每月約5萬人次陸客住宿，而團客與自由行旅客比例約各佔一半，因此，假設大陸自8月起暫停陸客赴台自由行至明年1月，台中就約減少15萬人次，據交通部觀光局分析，陸客每人每天消費平均約5612元，每人每次來台灣約6.39天，平均停留台中2天，未來半年台中觀光產值可能損失約16.83億元。

林筱淇說，市府將以積極策略作為因應，例如爭取大陸團客和短期引客方案，先前台中已和寧波簽署互相送客備忘錄，也拜訪過福建沿海城市，4日還將和台中市旅館及旅遊公協會代表，前往上海辦理台中旅遊推介會，積極爭取當地旅行社組團來台中。

在推動國民旅遊方面，台中市將配合中央補助政策，增加多元深度遊程，提升各縣市民眾到台中旅遊住宿意願，接續辦理各項節慶亮點活動及國旅業者踩線團，串連產業發展以活絡整體經濟。

台中市長盧秀燕自上任後，全力發展觀光拚經濟，今年1到5月住宿台中市旅客總數約306萬人次，較去年同期增加約11萬人次，成長3.61％，下半年各項大型節慶活動接連登場，預計將吸引更多國內外旅客前來台中，將可有效降低自由行陸客減少之影響。