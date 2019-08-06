公司聚餐OL酒醒衣衫不整一直哭...監視器拍到男同事XX行徑

▲侯姓男子去年11月間公司聚餐時，趁女同事醉倒時口交與指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市某公司擔任董事長秘書的侯姓男子，去年11月公司聚餐時，發現女同事醉倒被扶至咖啡廳休息，四下無人時竟趁其無力抗拒，將生殖器塞入嘴中，隨後再以手指侵女子陰道得逞，女子男友事後見女友哭泣不止且兩人衣衫不整，調閱監視器畫面才揭露侯男惡行；檢方6日偵結依趁機性交猥褻罪嫌將侯男提起公訴。

檢警調查，64歲的侯姓男子於去年11月18日下午公司同事聚餐，下午5時許，見女同事因醉倒無力昏睡在咖啡廳桌上，當下咖啡廳內並無他人在場，侯男竟掏出生殖器插入女子口中，要女子為他口交，又脫下女子內褲，以手指插入女子陰道強制性交得逞。

後來女子的男友回到咖啡廳，看見兩人衣衫不整，侯的褲子拉鍊未閉合，女友不停哭泣，侯還向兩人道歉，經調閱現場監視器才發現女友遭侯性侵，立刻向轄區警方報案。

偵訊時，侯坦承犯行，表示與女同事並無私交，是一時衝動才性起；被害女子指證，案發前因喝醉了被男友帶到咖啡廳休息，雖有意識，但沒有力氣趴在桌上，侯男並未打她或恐嚇，也沒有硬打開她嘴巴，男友也指稱，侯男當時在女友身旁，且外褲拉鍊拉下未閉合，女友不停哭泣，內褲還遭人脫到大腿處，侯男當時還向他道歉。

檢方根據現場監視器錄影，發現女子全程呈現癱軟無力，侯男在現場壓住女子背部、頭部要女子為其口交等畫面，女子事後驗傷醫院診斷證明，事後女子患有急性憂鬱反應、創傷後壓力症候群之事實，偵結依趁機性交猥褻罪嫌將侯提起公訴。

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