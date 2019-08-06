健身房烤箱室為小鮮肉OO　他辯對方勃起才「互動」

▲馬姓男子年4月間在中壢區一家健身房烤箱室內，趁另一男子睡著予以口交性侵得逞。(示意圖／視覺中國CFP)

記者沈繼昌／桃園報導

馬姓男子今年4月間在中壢區一家健身房健身後，在男更衣烤箱室內見另一男子躺臥睡著，先伸手撫摸其腿部後，見男子沒抗拒竟以口含住其生殖器上下抽動約1至2分鐘予以口交性侵得逞，俟男子突然驚醒，馬男趕緊離開烤箱室，被害男子向健身房通報遭性侵，馬男欲離開時被攔下送警處理；馬男偵訊時辯稱是看到對方勃起才與對方有「互動」，檢方6日依趁機性交罪提起公訴。

檢警調查，28歲的馬姓男子於今年4月5日上午11時許在中壢區一家健身房健身，健身後進入男更衣室烤箱，見另一位不認識之男性會員躺臥在烤箱椅子上，馬伸手撫摸男子腿部進而往上撫摸，因男子睡著沒有抗拒，馬竟以口含住其生殖器上下抽動口交約1至2分鐘性侵得逞。

被害男子睡夢中感覺生殖器被人撫摸而驚醒，馬男見事跡敗露後趕緊將頭部抽離快步離開烤箱，被害男子趕緊通報健身房員工遭到口交性侵，馬男欲離開健身房時被員工攔下，然後送交給趕來員警處理。

馬男在偵訊時坦承有對男子口交行為，但辯稱是先看到男子生殖器勃起，然後才撫摸男子，因男子對其有「互動」才會繼續撫摸，並確認其也有這樣的意思才對其進行口交，被害男子還有撫摸他的頭，後來其起身後雙方曾對看但都沒說話，所以才離開烤箱；但被害男子否認有默許同意接受馬男口交之意思，馬係趁他睡著不知抗拒趁機對其口交之行為。

檢方以警方提供現場監視畫面截圖照片、被害男子所繪健身房地下室現場圖等資料佐證，6日偵結依趁機性交罪嫌將馬男提起公訴。

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