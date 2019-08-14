桃機爆弊案　董事長上火線說明：全面清查涉案人員工作業務

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場公司工程處長林文禎涉貪14日遭桃檢聲押獲准，桃機公司董事長王明德表示，公司尊重司法調查，林文楨改調非主管職，2名承辦人也調整業務，全力配合司法調查，此外，桃機公司已啟動廉政平台，繼續推動第三航廈籌建等多項工程，至於外界關心第三航廈工程進度，目前不會受到影響。

▲桃機二航廈工程弊案，工程處長遭檢方聲押獲准，桃機董事長王明德親上火線說明。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃機二航廈擴建工程傳出弊案，二航廈擴建後增建的航空公司櫃台。（圖／記者沈繼昌攝）

王明德指出，對於桃機公司出現涉貪情事感到非常痛心，桃機公司會配合且尊重司法單位調查，希望秉持勿枉勿縱，桃機公司政風單位、法務單位會協助準備司法單位所需資料，公司已決定將工程處長林文楨主管調離非主管職，另外2位同仁職務也必須調動，以免繼續跟本案有關。

他說，林文楨等3人因私德問題，可能牽涉路面、道面等工程，如果違法就必須個人負擔責任，桃機公司各項採購作業並未受到影響，第三航廈興建進度也不會受到影響，至於將來合作廠商的部分，會要求得標廠商避免與有疑慮下游包商合作，避免受到困擾。

▲桃機二航廈擴建工程傳出弊案，二航廈擴建後增建的航空公司櫃台。（圖／記者沈繼昌攝）

王明德認為，國營企業員工操守與形象不容打折，已要求同仁堅守廉潔自持，在案件尚未宣判前，配合檢調偵查與做出相關自我檢視動作，希望藉此讓各界了解，桃機公司不容同仁操守有任何汙點決心，本案已由司法機關偵辦中，機場公司將全力配合，提供檢調偵辦所需相關工程資料與事證絕不護短，同時責成政風、法務單位全面清查涉案人員工作業務以配合調查。

他強調，機場公司推動的工程項目繁多，未來將以更謹慎態度，啟動檢視所有進行中與規畫中工程標案內容，以確保辦理標案單位皆依法行政，杜絕承辦人員與廠商有任何違法不當情事，責成政風單位辦理同仁法紀宣導，要求所屬一切依法行事，確保辦理招標採購均符合廉政規定，貫徹桃機公司遵守法令、拒絕貪腐之核心理念。

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