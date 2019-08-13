出拳重毆女示威者！俄警施暴影片瘋傳引眾怒　內政部下令調查

▲ 女子挨了一拳後痛到無力反抗。（圖／翻攝自Instagram／egorkreed）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯首都莫斯科市議會選舉將在9月登場，抗議選舉不公的示威集會已經持續5周，10日更有多達6萬民眾走上街頭，指控政府剝奪反對派候選人的參選資格。當局出動鎮暴警察強硬鎮壓，共逮捕245人。過程中一段警察以拳頭重毆女性示威者腹部的影片在社群媒體上瘋傳，內政部12日下令展開內部調查。

俄羅斯各界名人和人權律師都分享這段影片，呼籲當局採取行動。IG追蹤人數破千萬的俄國創作歌手葉格爾‧克里德（Egor Kreed）12日上傳影片寫道，「到底是什麼樣的人渣才會去打女人？我不在乎她做了什麼，這種事情就是不該發生。」

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根據影片，身穿灰衣的26歲金髮女子索斯諾夫斯基亞（Daria Sosnovskaya）遭2名防暴警察架起。她不斷掙扎，伸腳試圖阻止警察撿起地上的警棍，下一秒警察便伸出右手，重重揍向她的腹部，讓她頓時痛得嘴巴大張，差點跪地。警方接著拿起警棍，將無力反抗的她拖向警車。

法律援助組織Agora的俄羅斯民權律師奇科夫（Pavel Chikov）指出，儘管索斯諾夫斯基亞曾試圖阻止警察撿起警棍，警方依舊無權使用暴力。他在推特上寫道，「不論調查結果顯示其（警方的暴力）是否構成傷害，他（警察）代表國家。無論結果如何，俄羅斯都將付出代價。」他懸賞1500多美元，希望有人能夠出面指認毆打女子的警察。

俄羅斯國民警衛隊對此澄清，毆打索斯諾夫斯基亞的警察不隸屬於警衛隊；莫斯科警方已對該事件展開調查。一名發言人向《塔斯社》表示，「內政部莫斯科部門已經下令調查8月10日未經許可的集會期間對違反公共秩序而被拘留的女子使用武力一案。所有肇事者都將負起責任。」

▲▼ 10日多達6萬人上街抗議，是現任總統普丁（Vladimir Putin）2012年重返執政以來最大規模示威。（圖／路透）