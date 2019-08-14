　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

澳洲打工2年賺100萬...回台受不了低薪該怎麼辦？作家曝2種結局

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP，下同）


【打工度假回來，更適應不了低薪的台灣，下一步怎麼辦？】

文／洪雪珍

同樣是工程師，同樣是到澳洲打工度假2年，同樣是賺100萬回台灣，一個人無法接受台灣低薪的現實，一直心有未甘，待業半年還在猶豫下一步要怎麼走；另一個人認清楚現實，不被薪資綁住，務實地布局，5年後薪水翻1倍以上。

請繼續往下閱讀...

一樣的起點，不一樣的終點，這樣的情形不會只發生在30歲，往後的人生將會再多次碰到，如何不斷創造「第二次曲線」，拉出下一個高峰，將決定你是贏家或是魯蛇。

回台灣後，無法適應低薪的現實

這是5年前的故事，Brian退伍後，在一家大廠做品保工程師2年，月薪4萬3。私立科大畢業，Brian的際遇很幸運，同學都羨慕他的薪水，但是他不滿意，覺得房價一直飆，物價一直漲，4萬3根本無法讓他過一個有品質的生活，毅然決然離職，到澳洲打工度假2年。

一如所願，Brian帶著100萬元的存款回來台灣，可是時隔2年，台灣的就業市場變得不景氣難找工作，依他的學經歷，找得到的工作都不到3萬5，領慣6~8萬月薪的Brian無法接受。

待業半年，Brian心有不甘，想趁著還有1年多才滿30歲，再回到澳洲打工度假，賺多一點錢，可是，父母有不同意見，認為Brian好高騖遠，都是打工度假把他對薪水的胃口養大了，無法適應台灣的現實面，養成眼高手低，拿不了低薪。

父母問：「別人可以領3萬5過日子，你為什麼不行？」

Brian答：「可是，現在連3萬5的工作都不好找啊！」

父母說：「都是你要去澳打工度假，把一個好好的工作弄丟了！」

Brian回：「可是，我賺回100萬啊，在台灣哪能存得到這個錢？」

父母與Brian陷人無限迴圈的爭吵裡，而Brian看著日曆一頁一頁撕去，30大關一日一日逼近，不能再回去澳洲打工度假，心裡焦躁不安，整個人完全迷失，不知道自己是要快快去澳洲打工度假再撈一年的錢，還是留在台灣找一份3~4萬的工作，就這樣過一生？

▲機場，限制出境，機場，飛機，登機，行李箱，出國旅行。（圖／視覺中國CFP）

回台灣後，不滿意工作與生活無法平衡

「去打工度假回來的人，找工作都要找很久，」一位28歲的上班族談起他的同學朋友，在打工度假回來之後，求職心態出現明顯變化，他說：「即使找到了，也要適應好長一段時間，要換過幾個工作才能安定下來。」

除了薪資的落差大之外，Brian也羨慕澳洲的工作與生活，覺得那才是人生！下工之後，和朋友坐在長廊，望著無際的草原，和風徐徐吹來，喝幾口啤酒，東南西北的聊起來，身心放鬆，好不愜意！大家做的都是勞力工作，不需用大腦，步調緩慢，雖然身體勞累，可是單純的動作卻充滿「療癒」！

回到台灣，工時長、壓力大，整天8小時看來看去都是機器與儀器，身心緊繃。雖然廠區也提供健身設備或游泳池，Brian卻覺得人工而虛假，只能鑽回宿舍，宅在房間裡滑手機或打怪。

「當我知道什麼是美好生活之後，很難再回到這種機器人生。」

Brian的人生，從澳洲回來之後完全卡住，像壞掉的電影從此定格，沒法往前看，只能倒帶往回看，而看的都是舊畫面。

▲▼工程師,程序員,上班族,打程式,code,coding。（圖／CFP）

懷抱夢想，做自己愛的工作

對照於Brian的不適應，5年前的Sean完全是另一個典型，在去澳洲打工度假之前，他在大廠擔任製程工程師，薪資4.8萬，去澳洲2年，除了也賺到第一桶金之外，另外也想清楚自己的志向，他希望寫作可以讓他賺到薪水及快樂。

回到台灣，由於缺乏相關背景，Sean先從薪水微薄的出版社切入，用盡辦法自我推荐，終於爭取到一個出版社編輯的職位，薪水2萬3。清大理工碩士的Sean這時已經31歲，卻滿懷感激的接下工作，認真勤奮的做，閒暇時則從事創作。做滿1年之後，轉戰網路經營社群，由於表現優異，薪水從2萬8加到3萬8。

一樣的，滿1年之後，Sean在2年前再跳至新聞網站，做新聞編輯，薪水調至4萬。最後換到目前這個工作，一家網站的主編，憑點擊數領獎金，每個月薪水加獎金至少領到5萬元，多的時候還有領過8萬元。

屈指一算，5年過去，從2萬3起，現在薪資增加1倍，甚至2倍，遠超乎剛回國時的想像，Sean心滿意足，做的是喜歡的工作，薪水比擔任製程工程師還高，讓他充分體認到--

「夢想，原來也可以餵飽肚子的！」

▲企業，上班族，社會企業。（圖／視覺中國）

澳洲只是過站，不是終點

不過，同學朋友最好奇的，仍是Sean當初怎麼捨得放棄薪資近5萬的大廠工程師工作，遠赴澳洲打工度假；回台後不回舊職，而屈就2萬3的小編輯工作？

一個人在北部工作與生活，Sean的吃住負擔沈重，可是Sean認為年輕吃點苦是必經的歷程，才會去澳洲當殺牛的屠夫，而異國的文化震撼讓他明白，人生目的是追求快樂滿足，因此一定要做會開心的工作。

至於薪資，Sean認為，起薪低只是一時，勤懇努力並拿得出成績，薪資不會低一輩子。而且他深信，工作是愈換愈好、愈待愈呆，一定要有策略與布局，藉由跳槽才能不斷往上調薪，從低薪困境中跳出來。

「澳洲，只是我人生中的一段岔路，風景再美，還是要走回原來的路。」Sean說，他從未留戀澳洲的高薪，「殺牛不是我這一輩子的志業，賺再多都不是我的終點。」

在澳洲，Sean只是過客，無法展現才華與價值，於是他轉換跑道、降低薪水，做盡一切改變，不斷的突破、不斷的成長，追求生涯的第二次曲線，再創第二次高峰，一步一步奔向夢想，得到的回報是脫離低薪，擁抱更大的舞台。

做你沒做過的事，叫做成長！做你不敢做的事，叫做突破！做你不願意做的事，叫做改變！回到台灣之後，Brian與Sean命運不同，原因就在這三種個性不同。


洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
Youtube：https://reurl.cc/jD2nn
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《要獨立老，不要孤獨老》《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

▲▼《要獨立老，不要孤獨老》。（圖／洪雪珍提供）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

ET快訊
快訊／韓國瑜選情告急？今晚下班急找吳敦義密談
吃米其林「掉腥味衛生紙」！上面沾液體..女星離開被叫住：丟臉
韓國瑜打麻將照挨轟說謊　王淺秋：沒玩錢也不在高雄，有這麼嚴重

關鍵字：洪雪珍,職場,上班族,薪水,打工度假

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天氣太熱彰化文蛤暴斃7成　批發價格飆破1斤120元

草屯電動車阿婆撞到賓士C300！駕駛搖頭霸氣處理　路人比讚：帥到炸掉

清潔隊員平均1年5人死！全環總怒求：推動定時定點專區收垃圾

貓美術館把世界名畫全面喵化 貓奴們抽票啦！

乖乖閃邊站！長髮妹一招DIY「統一麵悠遊卡」飄台灣味...背後故事暖炸：無價

搭高鐵爆哭1hr！仙女服務員「跪地幫她擦淚」　網讚：人美心更美

深夜買台中清粥小菜！有飯有湯「鮮蚵鋪超滿」　算錢阿姨收50元佛炸

一進全家「太空包部隊」立正站好！台中哥秒被療癒　老鳥笑：這夭八放假的

專櫃唇膏底部僅用貼紙封住！她掀開見大洞傻眼　網曝專業用途：跟新的一樣

澳洲打工2年賺100萬...回台受不了低薪該怎麼辦？作家曝2種結局

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

天氣太熱彰化文蛤暴斃7成　批發價格飆破1斤120元

草屯電動車阿婆撞到賓士C300！駕駛搖頭霸氣處理　路人比讚：帥到炸掉

清潔隊員平均1年5人死！全環總怒求：推動定時定點專區收垃圾

貓美術館把世界名畫全面喵化 貓奴們抽票啦！

乖乖閃邊站！長髮妹一招DIY「統一麵悠遊卡」飄台灣味...背後故事暖炸：無價

搭高鐵爆哭1hr！仙女服務員「跪地幫她擦淚」　網讚：人美心更美

深夜買台中清粥小菜！有飯有湯「鮮蚵鋪超滿」　算錢阿姨收50元佛炸

一進全家「太空包部隊」立正站好！台中哥秒被療癒　老鳥笑：這夭八放假的

專櫃唇膏底部僅用貼紙封住！她掀開見大洞傻眼　網曝專業用途：跟新的一樣

澳洲打工2年賺100萬...回台受不了低薪該怎麼辦？作家曝2種結局

快訊／韓國瑜選情告急？　今晚下班急找吳敦義商談

世足資格賽／殷亞吉、周定洋缺陣　27日展開集訓

韓媒大讚：台灣音樂熱浪席捲！　「這4組樂團」獲好評

籃網23.5億美元全球最高轉賣　史上破10億美元還有7隊

T-ara 25歲雅凜宣佈結婚！　男友捧花束跪下⋯她點頭嫁了

台商回流投資超夯！　中小企業放款一口氣暴增779億

網傳台中淹水舊照「水淹及腰、車拋錨」　中市刑大：已傳喚究辦

桃機二航廈擴建工程圍標弊案　工程處長等2人聲押10交保

主播陳雅琳香港遭「催淚彈無預警攻擊」　躲樓梯間哭吐怕到絕望！

天氣太熱彰化文蛤暴斃7成　批發價格飆破1斤120元

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

男抱6箱狂搬N趟…他逛好市多看..

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網..

即／豪雨又來了！暴雨接力炸3縣..

即／中和爆發本土型登革熱　疾管..

乖乖悠遊卡只進1個！他等1hr..

童打破骨灰罈！陰神「要你命」　..

每天劇烈強降雨　2種雨彈再灌中..

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到..

住汽車旅館遇7怪事　尪退房後1..

工具人大覺醒　女方爆氣：拿你好..

友失聯3年「想借60萬結婚」　..

大7月出門！2歲兒對樹揮手　新..

停邊邊自保「秒召喚三寶」反被酸..

更多熱門

相關新聞

媽扛房貸6萬薪噴光…爸0支出嗆爆

家家有本難念的經！一名兒子抱怨家務事，日前年薪破200萬元的爸爸回國一個星期，宅在家中看抖音，媽媽下班後打電話問是否買晚餐，但老爸遲遲沒接電話，豈料一打開家門，爸爸發現晚餐沒自己的份，竟破口大罵「（便當）一個70元，妳也買的下去？」、「妳每天都吃那麼貴，薪水那麼少就給我認份一點！」

把汽水當水喝　男血糖飆20倍身亡

靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

人生勝利組中年失業　改當店員嘆：沒靈魂

6菜110元！他曬便當嗆：台灣有嗎？秒被洗版

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」　韓冰一旁滑手機

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

女星勒斃17歲愛女再上吊亡！留遺書：我不能沒女兒

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

獨／黃國昌棄選區域立委　時力大崩解

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面