澳洲打工2年賺100萬...回台受不了低薪該怎麼辦？作家曝2種結局

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP，下同）



【打工度假回來，更適應不了低薪的台灣，下一步怎麼辦？】

文／洪雪珍

同樣是工程師，同樣是到澳洲打工度假2年，同樣是賺100萬回台灣，一個人無法接受台灣低薪的現實，一直心有未甘，待業半年還在猶豫下一步要怎麼走；另一個人認清楚現實，不被薪資綁住，務實地布局，5年後薪水翻1倍以上。

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一樣的起點，不一樣的終點，這樣的情形不會只發生在30歲，往後的人生將會再多次碰到，如何不斷創造「第二次曲線」，拉出下一個高峰，將決定你是贏家或是魯蛇。

回台灣後，無法適應低薪的現實

這是5年前的故事，Brian退伍後，在一家大廠做品保工程師2年，月薪4萬3。私立科大畢業，Brian的際遇很幸運，同學都羨慕他的薪水，但是他不滿意，覺得房價一直飆，物價一直漲，4萬3根本無法讓他過一個有品質的生活，毅然決然離職，到澳洲打工度假2年。

一如所願，Brian帶著100萬元的存款回來台灣，可是時隔2年，台灣的就業市場變得不景氣難找工作，依他的學經歷，找得到的工作都不到3萬5，領慣6~8萬月薪的Brian無法接受。

待業半年，Brian心有不甘，想趁著還有1年多才滿30歲，再回到澳洲打工度假，賺多一點錢，可是，父母有不同意見，認為Brian好高騖遠，都是打工度假把他對薪水的胃口養大了，無法適應台灣的現實面，養成眼高手低，拿不了低薪。

父母問：「別人可以領3萬5過日子，你為什麼不行？」

Brian答：「可是，現在連3萬5的工作都不好找啊！」

父母說：「都是你要去澳打工度假，把一個好好的工作弄丟了！」

Brian回：「可是，我賺回100萬啊，在台灣哪能存得到這個錢？」

父母與Brian陷人無限迴圈的爭吵裡，而Brian看著日曆一頁一頁撕去，30大關一日一日逼近，不能再回去澳洲打工度假，心裡焦躁不安，整個人完全迷失，不知道自己是要快快去澳洲打工度假再撈一年的錢，還是留在台灣找一份3~4萬的工作，就這樣過一生？

回台灣後，不滿意工作與生活無法平衡

「去打工度假回來的人，找工作都要找很久，」一位28歲的上班族談起他的同學朋友，在打工度假回來之後，求職心態出現明顯變化，他說：「即使找到了，也要適應好長一段時間，要換過幾個工作才能安定下來。」

除了薪資的落差大之外，Brian也羨慕澳洲的工作與生活，覺得那才是人生！下工之後，和朋友坐在長廊，望著無際的草原，和風徐徐吹來，喝幾口啤酒，東南西北的聊起來，身心放鬆，好不愜意！大家做的都是勞力工作，不需用大腦，步調緩慢，雖然身體勞累，可是單純的動作卻充滿「療癒」！

回到台灣，工時長、壓力大，整天8小時看來看去都是機器與儀器，身心緊繃。雖然廠區也提供健身設備或游泳池，Brian卻覺得人工而虛假，只能鑽回宿舍，宅在房間裡滑手機或打怪。

「當我知道什麼是美好生活之後，很難再回到這種機器人生。」

Brian的人生，從澳洲回來之後完全卡住，像壞掉的電影從此定格，沒法往前看，只能倒帶往回看，而看的都是舊畫面。

懷抱夢想，做自己愛的工作

對照於Brian的不適應，5年前的Sean完全是另一個典型，在去澳洲打工度假之前，他在大廠擔任製程工程師，薪資4.8萬，去澳洲2年，除了也賺到第一桶金之外，另外也想清楚自己的志向，他希望寫作可以讓他賺到薪水及快樂。

回到台灣，由於缺乏相關背景，Sean先從薪水微薄的出版社切入，用盡辦法自我推荐，終於爭取到一個出版社編輯的職位，薪水2萬3。清大理工碩士的Sean這時已經31歲，卻滿懷感激的接下工作，認真勤奮的做，閒暇時則從事創作。做滿1年之後，轉戰網路經營社群，由於表現優異，薪水從2萬8加到3萬8。

一樣的，滿1年之後，Sean在2年前再跳至新聞網站，做新聞編輯，薪水調至4萬。最後換到目前這個工作，一家網站的主編，憑點擊數領獎金，每個月薪水加獎金至少領到5萬元，多的時候還有領過8萬元。

屈指一算，5年過去，從2萬3起，現在薪資增加1倍，甚至2倍，遠超乎剛回國時的想像，Sean心滿意足，做的是喜歡的工作，薪水比擔任製程工程師還高，讓他充分體認到--

「夢想，原來也可以餵飽肚子的！」

澳洲只是過站，不是終點

不過，同學朋友最好奇的，仍是Sean當初怎麼捨得放棄薪資近5萬的大廠工程師工作，遠赴澳洲打工度假；回台後不回舊職，而屈就2萬3的小編輯工作？

一個人在北部工作與生活，Sean的吃住負擔沈重，可是Sean認為年輕吃點苦是必經的歷程，才會去澳洲當殺牛的屠夫，而異國的文化震撼讓他明白，人生目的是追求快樂滿足，因此一定要做會開心的工作。

至於薪資，Sean認為，起薪低只是一時，勤懇努力並拿得出成績，薪資不會低一輩子。而且他深信，工作是愈換愈好、愈待愈呆，一定要有策略與布局，藉由跳槽才能不斷往上調薪，從低薪困境中跳出來。

「澳洲，只是我人生中的一段岔路，風景再美，還是要走回原來的路。」Sean說，他從未留戀澳洲的高薪，「殺牛不是我這一輩子的志業，賺再多都不是我的終點。」

在澳洲，Sean只是過客，無法展現才華與價值，於是他轉換跑道、降低薪水，做盡一切改變，不斷的突破、不斷的成長，追求生涯的第二次曲線，再創第二次高峰，一步一步奔向夢想，得到的回報是脫離低薪，擁抱更大的舞台。

做你沒做過的事，叫做成長！做你不敢做的事，叫做突破！做你不願意做的事，叫做改變！回到台灣之後，Brian與Sean命運不同，原因就在這三種個性不同。



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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