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空拍照曝光！武警軍車集結深圳灣體育中心　過橋就到香港

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▲▼中共解放軍大批軍車人員集結深圳，與香港一橋之遙。（圖／路透）

▲武警車隊在深圳灣體育中心集結。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

香港反《修犯條例》示威者癱瘓機場行動進入第3天，情勢日漸升級；北京官方日前直指示威者行為「出現恐怖主義苗頭」，還透露中共軍車正在往深圳灣集結。美國總統川普13日也在推文指出，美方情報指出北京當局正往香港邊境部署軍隊。Maxar公司12日取得影像顯示，大批武警汽車已經停放在深圳灣體育中心內。

綜合報導，《人民日報》12日曾在臉書粉絲專頁上傳「大批武警車隊深圳集結被曝光」的系列照片和影片，立刻引起各方關注，「解放軍進入香港」的言論四起。美國航天技術公司「Maxar Technologies」12日取得影像，許多武警汽車停在俗稱「春繭體育館」的深圳灣體育中心，與香港只隔著一個港灣。

目前在深圳集結的武警車隊尚未出現大動作，但香港隨著示威者進入香港機場集會，武警拉扯毆打走路民眾反被毆，以及大陸官媒《環球時報》記者疑似在人群中蒐證，被示威者揪出後，形勢又變得更加風雨欲來。

14日上午香港機場多數班機恢復航班，但仍有部分航安被取消。下午2時起，香港機場航廈實施進出管制，持有24小時內離港機票或登機證、有效旅遊證件的離境旅客，才能進入客運大樓範圍。不過情況變數仍多，許多外國旅客被迫滯留機場，紐西蘭、泰國等國目前正研擬應急計畫，以便在情勢變壞前撤僑。

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關鍵字：香港,深圳,解放軍

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