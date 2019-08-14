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快訊／示威者深水埗警署「祈福」　港警施放多枚催淚彈清場

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▲▼香港警方深水埗推進，無人街射多枚催淚彈。（圖／路透）

▲香港警方深水埗推進，無人街射多枚催淚彈。（圖／路透，下同。

記者林彥臣／綜合報導

香港反送中運動引發的一系列的激烈示威，示威群眾在14日晚間8時起在深水埗警署外聚集，並發起「激光燒衣（編按：燒衣為燒紙錢的意思）積陰德祈福晚會」活動。防暴警一度推進至西九龍中心天橋，並舉起紅旗，呼籲橋下的示威者停止衝擊，否則使用武力。

▲▼香港警方深水埗推進，無人街射多枚催淚彈。（圖／路透）

根據港媒報導，14日晚間8時26分，示威者於深水埗警署對面，欽州街與基隆街交界準備金銀衣紙等祭品，8時35分，有人在深水埗警署外撒紙錢，港警作出警告要求該人離開，不要阻礙警方工作。

晚間9時07分警方舉藍旗，要求市民停止使用雷射筆，愈來愈多示威者站出西九龍中心對出的一段欽州街馬路，並繼續向警署射雷射筆，港警以揚聲器警告可能會作出驅散。

晚間9時44分，警方在再次以大聲公作出警告後，並先後舉黑、橙旗，在1分鐘後，警方在警署內施放多枚催淚彈，市民隨即散去，警方再舉橙旗，並用揚聲器警告會使用武力驅散非法集會人群。

直到晚上9時48分，警方在警署內再舉黑旗和橙旗，而街上則仍有小量示威者以雷射筆照射警署。晚上9時54分，警方再度施放催淚彈，防暴警出動並向前推進，部分警員則在荔枝角道部署。現場交通受阻。

晚間10時許，港警再舉黑、橙旗，警告示威者離開，其後再施放多枚催淚彈。市民隨即向黃金商場方向後退，防暴警則在欽州街部署。晚上10時09分，有市民走進西九龍中心，疑因催淚彈而感到不適，防暴警其後亦走上西九龍中心行人天橋進行驅散。其後，警方沿欽州街推進，並在鴨寮街有人大呼「黑警」，警方隨即轉入鴨寮街進行驅散，發射多枚催淚彈，並繼續向前推進，但現場未見有示威者。另外，在長沙灣道政府合署對外，亦有一批防暴警部署。

▲▼ 14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲14日香港機場依然有示威人潮 。（圖／記者黃彥傑攝）

晚上10時23分，港警再舉黑旗，警告將施放催淚彈。其後，有住在該區的市民對港警在住宅區施放催淚彈的行動感到不滿，並在場質問及指罵警員，並指「你有沒理過我們市民感受啊？」晚上10時39分，防暴警開始撤離欽州街，並登上警車離開現場，現場只剩下記者及居住在當地的居民。

▲▼ 14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

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