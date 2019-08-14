25年台大「第一小吃部」被韓國炸雞取代　校方疑要求年營業額500萬

▲開業25年的台大第一小吃部歇業。（圖／翻攝自東森新聞）



記者林彥臣／綜合報導

在台灣大學校園內的第一小吃部，開設長達25年，如今卻因為合約到期面臨搬遷的命運，而沒有續約的原因，疑似是因為校方提出了業績需求，要求1年內的營業額需要達到500萬元，讓店家很錯愕，表示過去沒有相關規定，對此，管理單位台大合作社僅回覆，招商過程都經過開會決議。

台大第一小吃部餐飲店的老闆娘陳敏，已經在校園裡開店25年，因為合約到期 沒有成功續約，即將面臨搬遷的命運，而沒有續約的原因，疑似是因為校方，提出了業績的需求。

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老闆娘陳敏表示，「他就跟我講說，一家店要叫你們做500萬，我說以前我們沒有這種規矩」。

由於都是開設在校園內的餐飲店，訂價多走平價路線，舉例來說，一碗貢丸湯才25元，最貴的牛肉麵也頂多100元，要達到1年500萬元的營業額，多數店家都表示，相當吃不消。

除此之外，學校還要求廠商必須在8月14號前完成點交，短短兩周的時間，要老闆娘要將25年下來累積的物品 全數清空，對她而言 也是一大難題

老闆娘陳敏表示，「肉什麼都還有，你知道嗎？不做的話，全部要移空，不知道搬到哪裡去。」

▲第一小吃部歇業，校友覺得傷心。（圖／翻攝自東森新聞）



台大校友對此也覺得非常的傷心，因為剛唸書的時候，都在吃這間，「它便宜又好吃」。

▲台大第一小吃部將來會由韓國炸雞店取代。（圖／翻攝自東森新聞）



第一小吃部的管理單位「台大合作社」對此僅表示，所有招商程序都是經過開會共同決議結果，都清楚放在官網上，而這間餐飲店結束營業後，根據官方公告將由一家韓國炸雞店進駐，取代原本的小吃部，這走過25個年頭，曾經陪伴許多人，渡過校園時光的餐飲店。