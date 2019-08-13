減少超額篩選難題　台大醫學系明年個人申請擬加考筆試

▲台大預計在第二階段甄選前舉行共同筆試，減少超額篩選狀況。（圖／記者張一中攝）

記者許展溢／台北報導

今年大學個人申請首次以最多採計4科成績篩選，但不少學校出現同級分人數暴增，造成一階通過人次過多。台灣大學為解決此困擾，研擬在第二階段甄選前以「共同筆試」，選出較好的成績，今年已有10科系加入，預計明年起擴大舉行。

超額篩選情況各界意見不斷，招聯會日前對此宣布，明年起學校遇同級分，可做適當篩選，以原採計的科目（如英文、數學）各單科分數再篩選一次。

請繼續往下閱讀...

台大註冊組主任李宏森說明，事實上共同筆試今年就開始，已有電機、牙醫等10科系加入，但今年沒參加的醫學系，也有超額的狀況，因此也考慮明年是否利用此方案，也就是在招聯會規定的時間辦理，在第二階段前讓全部滿級分的考生一起參加筆試，再從中選出成績較好的學生，篩選出口試名單。

▲李宏森表示，各系是否都要參加筆試，尊重各系意願 。（圖／記者崔至雲攝）

李宏森表示，以醫學系來看，今年第一階段有200多個學生通過，按照今年的辦法，也是篩選不出來，所以今年也鼓勵同領域校系採共同筆試，解決第二階段衝堂等窘境，如報名電機、資工系考生，共同考科都採計數學，那就會讓他們用同一份試卷 。

李宏森指出，各系是否都要參加筆試，尊重各系意願，但有的情況是，部分科系因性質無法筆試，有的如中文系有特別科目要獨立辦理也是可以，全部由學系決定，學校只是搭一個平台，減少超額篩選難題。至於筆試範圍？李宏森說，會以高中三年所教的為原則，但還是會有衍伸性的問題，不過最後結果還是要看命題老師。