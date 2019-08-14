超越美國頻受阻？　外媒：中國最大問題出在「自豪的勞動力」

▲中國自豪的勞動力反而成為發展的隱憂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者何文君／綜合報導

中國為全球第二大經濟體，近年將「趕上並超越美國的技術實力」作為目標，卻遲遲不見成效。對此外媒分析，中國目前最欠缺的竟是一向自豪的「勞動力」，顯示出勞動人口多，但專業人才嚴重不足，恐成為拖垮發展的重要因素。

據彭博社報導，中國是經濟大國已成趨勢，但任何國家的發展都非一蹴可幾，目前中國面臨最重要、也最容易被忽視的困境，就是「匱乏的人力資本」。中國雖每年都培養出大批工程師，但受過教育者僅占勞動力的一小部分，整體人口受教育水準也低於同一發展階段的其他國家。

▲研究指出，中國受過高中教育以上的人口遠低於其他以發展國家。

報導指出，美國史丹佛大學與中國陝西師範大學一份合作研究報告顯示，2015年全中國25歲至64歲人口中，只有30%的民眾唸過高中，遠遠低於已發展國家平均的78%；發達國家如美國、德國、日本等，則已超過90%。另外南韓、新加坡在1980年時，高中入學率就已達72%，比例依然遠遠高過中國。

此份報告指出，若比較其他人均收入接近的發展中國家，巴西的勞動人口有45%上過高中、土耳其有36%，墨西哥也有34%，和中國最接近的則是印尼的31%。

對此，美國高地智庫研究員秦偉平表示，中國正極力轉型於發展高科技產業，但一向自豪的龐大勞動力恐怕不足以撐起這項產業，且中國職業教育培訓運作長期存在眾多問題，培育出的人才素質參差不齊，導致出現「養出一堆人才，堪用者比例卻很小」的窘境。長遠來看，「充足受教育的勞動力」將是中國經濟發展的關鍵，也是決定是否能夠挑戰美國的重要元素。