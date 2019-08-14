單身、婚育租金補貼9/2上路！最高可領5千元...2.4萬人受惠

▲租金補貼金額表。（圖／內政部提供）

記者呂欣玫／綜合報導

租屋青年有福了！內政部9月2日起開辦單身青年及婚育家庭租金補貼，主要補助對象為20至40歲單身青年、2年內新婚家庭，以及育有未成年子女（含胎兒）家庭，依身分及地區每月可領2600元至5000元不等，共有2萬4千戶名額可受惠，以協助減輕租屋負擔。

行政院已核定內政部所提「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，內政部指出，本方案將所得限制放寬至最低生活費2.5倍以下，以租賃房屋所在的直轄市、縣（市）作為所得限制的標準，並以107年度總所得為計算依據。

舉例來說，在台北市租屋的單身青年，107年度平均每月所得須低於4萬1,450元；若是在桃園市租屋的新婚或育有未成年子女家庭，107年度平均每人每月所得須低於3萬6,445元，夫妻2人加上1名未成年子女的計算方式，為夫妻107年度總所得除以12個月後，再除以3人，即可判斷是否低於3萬6,445元的限制。

對於常有民眾反應因房東考量課稅問題，無法申請租金補貼，內政部表示，政府現在已修法，使公益出租人享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅等3項稅賦優惠，如有空餘屋之屋主，可考量將住宅出租給租金補貼的民眾，也能夠安心出租、合法節稅。

另外，內政部提醒，住宅法第3條規定公益出租人須為住宅所有權人，因此，租賃契約上所載出租人若非住宅所有權人，將無法認定為公益出租人。

至於租屋補助申請方式，內政部指出，可至臨櫃、郵寄及線上申請，若民眾要到現場申請或郵寄資料，則要到租賃地的直轄市、縣（市）政府申請，而申請時除附上申請書外，還要附上戶口名簿影本、租賃契約影本、郵局存摺封面影本及建物登記資料，其他文件則視身分提供。

內政部也提醒，建物登記資料可向房東索取承租住宅的權狀影本，若房東不便提供，可向地政事務所申請第二類的建物登記謄本，不需所有權人親自申請或事先取得所有權人同意。