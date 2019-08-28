109個政黨「財務申報」不合格！內政部將開罰最高100萬元

▲內政部長徐國勇。（圖／記者李忠憲攝）

記者蔣婕妤／台北報導

依法各政黨必須在7月31日完成財務申報，不過，目前仍有104個政黨未完成申報，另外有5政黨補正資料後仍不合格。內政部官員28日指出，預計30日起將進行首波裁罰，最高要罰新台幣100萬元。

內政部官員表示，依法應辦理107年度財務申報的政黨共計289個，不過，尚有185個政黨完成申報，其中合格者170個、補正後仍不合格者5個、尚待補正者10個；另外還有104個政黨仍未完成申報。

根據政黨法規定，政黨應該在每年的5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，如不申報，並經通知限期改善仍未申報者，將可處100萬元到500萬元罰緩；經通知限期補正而未補正，或是經補正後仍不符規定者，將可處20萬元到100萬元罰緩，可以按次處罰。

內政部官員指出，今年申報補正期限是7月31日，預計本月30日起將先針對67個政黨進行首波裁罰。包含台灣原住民黨、台灣農民黨等5補正後還不合格的政黨，將開罰20萬元；中國自由民主黨、全民忠義黨、台灣人權聯盟等62個未申報財務的政黨，將開罰100萬元。其餘還有42個未完成申報的政黨，預計等到後續行政程序完備後陸續開罰。

據了解，內政部已經在這個月12日召開相關會議，決議從30日起陸續對67個政黨開罰，第一波罰單金額合計高達6300萬元。