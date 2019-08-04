熊出沒成必然結果！專家曝關鍵　邀全民面對「有熊國」

▲林務局表示，未來「熊出沒」將會是必然的結果。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

花蓮南安日前又出現1隻小黑熊逛大街，時間拉回7月，台東縣海端鄉廣原村也有1隻走失的黑熊寶寶，被2隻狗追獵 ，所幸最後平安沒事。為何近年時常有熊出沒？林務局表示，棲地逐漸改善下，族群逐漸向淺山靠近，特別是原本熊口就相對穩定的區域，因此「熊出沒」是必然的結果，而不是高山生態出現了問題。

近來花蓮、台東各傳出有小熊落單，林務局在臉書提醒大家，第一時間發現落單小熊，千萬不要大聲喧嘩靠近，甚至「好心」捕捉牠，因為熊媽媽可能就在附近等著小熊，大家聚集圍觀，只會讓熊媽媽不敢靠近，最後可能為了自保，只好遺棄小熊離開。

請繼續往下閱讀...

▲小黑熊當時遭2土狗追趕，被救下暫安置籠內 。（圖／記者楊均典翻攝）

只是為何近年時常傳出有熊出沒，林務局說明，台灣黑熊的歷史分布區域本來就包括淺山地區，隨著過去30年來政府與民間對於中央脊梁山脈國有森林的棲地保護與復育，台灣黑熊早已度過最壞的處境；而棲地逐漸改善下，族群逐漸向淺山靠近，特別是原本熊口就相對穩定的區域（如卓溪與海端山區），因此「熊出沒」是必然的結果，並不是高山生態出現了問題。

面對未來台灣黑熊可能日漸頻繁出現在鄉村聚落周遭，林務局認為，該如何因應，將是大家共同修習的全新學分，這門課除了動物學，還包括社會學，甚至會有政治學。面對這全新的課程，想請大家一起，以謙卑的態度共同學習，彼此包容，理性溝通，共同面對即將回來的「有熊國」。

▲林務局指出，過去導致台灣黑熊瀕危的主因之一「商業性獵捕」幾乎已絕跡。（示意圖／台灣黑熊保育協會提供）

另外，日前台東落單小黑熊，網路上傳出熊媽媽已經「被幹掉了」。林務局指出，熊科動物的研究資料顯示，落單甚至孤兒幼熊出現的原因，除了母熊意外受傷或死亡，還包括母熊因為受到驚擾（如人群圍觀就是），或食物短缺等因素而遺棄小熊。已經比較有活動力、會離媽媽有一小段距離活動的小熊，也有可能因為深谷與湍急河川的地形或道路阻隔、天氣劇變、體力與健康不佳等因素而無法跟上母熊。

林務局表示，經過訪查，並沒有任何證據指向母熊遭到人為獵捕。事實上，不論是台東小熊或是之前花蓮玉里誤中陷阱的成年公熊，都是部落朋友在第一時間通報政府與黑熊協會搶救。妄自揣測只會傷害無辜的夥伴，甚至裂解彼此好不容易建立起來的信任關係。

▲林務局認為，大家要共同面對即將回來的「有熊國」。（示意圖／台灣黑熊保育協會提供）

林務局也提，過去導致台灣黑熊瀕危的主因之一「商業性獵捕」幾乎已絕跡。除政府嚴查，若真有人刻意盜獵，從把體型龐大的熊隻從森林裡運出、到販售交給買主的過程，很難不被他人知道，特別是在網路資訊發達，公民監督意識崛起的今日。