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治安會議節目豐富宛如嘉年華會　內埔警分局「爆棚」

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▲屏東縣內埔警分局13日晚間在該分局禮堂舉辦2019年度社區治安會議，鄉親反應熱絡。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局13日晚間在該分局禮堂舉辦2019年度社區治安會議，鄉親反應熱絡。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同） 

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局13日晚間在該分局禮堂舉辦2019年度社區治安會議，原本可容納120名鄉親的場合，硬是「爆棚」，擠進了近180名民眾，反應相當熱絡。

▲屏東縣內埔警分局13日晚間在該分局禮堂舉辦2019年度社區治安會議，鄉親反應熱絡。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼與會地方人士合影、反應熱絡。

▲屏東縣內埔警分局13日晚間在該分局禮堂舉辦2019年度社區治安會議，鄉親反應熱絡。（圖／記者陳崑福翻攝）

到場的地方人士有縣議員有徐榮耀、陸月嬌、何長成、李世淦及轄內鄉民代表、內埔鄉長鍾慶鎮、萬巒鄉長林國順等人。縣警局長葉明潭則率刑警大隊、交通隊、防治科及保安科等一級主管與會，了解地方鄉親對警方需求。。

▲屏東縣內埔警分局13日晚間在該分局禮堂舉辦2019年度社區治安會議，鄉親反應熱絡。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲反詐騙宣導。

議員何長成希望內埔警分局能加強原鄉治安及重視原鄉所員警的配置，他並表示，他係警界從政，第一次參加規模這麼大、節目規劃這麼豐富的治安會議。該治安會議，有別於以往單調的宣導模式，分局首次邀請轄區佳義國小合唱團到場獻唱，尤其該合唱團的手舞足蹈，搭配純淨的天籟美聲，宛如一場嘉年華。

而該分局為提升會議的宣導成效，由偵查隊的同仁粉墨登場表演話劇，宣導打詐應有的知識，各個演員使出渾身解數，滑稽的表演逗得現場觀眾笑聲不斷。

局長葉明潭致詞宣導民眾除了應注意長者夜間交通安全外，並叮囑內埔分局應將宣導工作深入關懷據點及部落聚會所；且強調警方在打詐與防制工作已有顯著成效，更期盼與會的鄉親配合警方共同打擊毒品，尤其是偏鄉毒品。

與會的鄉親則分別提出了錄影監視系統的建置、如何防止偷窺及將打詐、反毒的工作做更廣泛的宣導等，葉局長都做了快速的回應及指示，讓鄉親感受到警警方為治安、交通所做的努力及用心。

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關鍵字：屏東,內埔,警察,治安談會,爆棚

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