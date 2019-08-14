自小客車大雷雨拋錨停路中　里警獲報推車濕透全身解燃眉

▲屏東縣里港警分局大平派出所所長楊博順、警員黃俊堯頂著大雷雨將郭姓女子自小客車推到安全處停放待援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市郭姓女子駕駛自小客車，行經屏東縣九如鄉路段時，車子突然拋錨在道路中央，引擎無法發動，由於當時正值大雷雨，讓她不知所措，警方獲報前往處理，請她握好方向盤，並在後方協助推車到路旁等待救援，她對警方濕透全身替她推車，一再道謝。

里港警分局大平派出所所長楊博順、警員黃俊堯日前接獲民眾報案，指有一台紅色小客車停在路中央，閃著警示號誌，卻無絲毫行駛跡象。由於當時下著滂沱大雨，挾帶著雷聲，楊所長等兩人趕到，詢問坐在車上的32歲的郭姓女子原因。

郭女表示，車子行經該路段，突然拋錨，無法發動引擎，由於雷電交加，她不知該如何，也沒有辦法自己1個人下來推車，便只好停在路中。

楊所長為避免發生危險，立即請郭小姐掌控方向盤，由他與黃俊堯2人在車子後方將拋錨車推到路旁，等待修理。她對員警不顧大雷雨，淋溼身體，幫她解決燃眉之急，一再頻頻點頭表示道謝。

分局長楊龍祥肯定楊所長與警員黃俊堯主動發揮為民服務的精神，避免民眾發生危險；由於近日轄區經常發生豪降雨，除通報各所員警注意轄內有無豪雨成災造成民眾受困情形及加強巡視轄區道路，若有道路坑洞影響道路安全，應立即設置交通錐，通知相關單位修復，避免影響民眾交通安全，並呼籲民眾若有因豪雨受困、道路受損情形，可撥打110或當地派出所電話，請求警察協助。