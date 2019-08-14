環時記者遭毆打！　解放軍：深圳到香港只需10分　距離56km

▲滿滿的軍綠色卡車停在深圳春繭體育館。（圖／翻攝東部戰區陸軍微信公眾號）



記者邱茀濱／綜合報導

香港反修例示威集結不斷，大陸官媒《環球時報》記者付國豪13日在機場遭示威者毆打、綑綁後，解放軍東部戰區陸軍隨即發文稱，從深圳出發抵達香港只需要10分鐘，並配上一張深圳春繭體育館停了多台軍綠色卡車的照片。

東部戰區陸軍14日在微信公眾號「人民前線」發表題為「付國豪被毆打之後，我們必須知道的7條常識」指出，一是《基本法》第18條說「香港發生特區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂時，全國人大有權宣布特區進入緊急狀態，北京可發布命令將有關全國性法律在香港實施。」

▲《環時》記者被示威者毆打、綑綁 。（圖／香港01）



文章說，二是《中華人民共和國反恐怖主義法》第2條，國家反對一切形式的恐怖主義，依法取締恐怖活動組織，對任何組織，策劃，準備實施，實施恐怖活動，宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，組織，領導，參加恐怖活動組織，為恐怖活動提供幫助的，依法追究法律責任。

「三是《中華人民共和國人民武裝警察法》第2章第7條規定，人民武裝警察部隊參加處置暴亂，騷亂，嚴重暴力犯罪事件，恐怖襲擊事件和其他社會安全事件」，文章再稱，「四是《鄧小平文選》第3卷，在香港駐軍還有一個作用，可以防止動亂。那些想搞動亂的人，知道香港有中國軍隊，他就要考慮即使有了動亂，也能及時解決。」

▲解放軍稱深圳抵達香港只需10分鐘。（圖／翻攝東部戰區陸軍微信公眾號，下同）



文章再提，「五是深圳灣附近的春繭體育館，從這出發抵達香港只需要10分鐘，距離香港機場56公里；六是2019年8月8日，立秋；七是螞蚱是一種直翅目蝗科動物，學名叫「蝗蟲」，成蟲存活期約90天，產卵期較長，多次交配，分批次產卵。由於季節變化和食物短缺，『在秋天會逐漸絕跡』。」

此外，文章在第六及第七條「常識」後附上一張蝗蟲圖片，圖片左上有「秋後的螞蚱（蚱蜢）」，後面接著寫「港獨分子」的字樣，還被打了紅色叉叉，呼應文章中的「在秋天會逐漸絕跡」。