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殺人滅口？　朱利安尼：有50個大腕都想要艾普斯坦的命

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▲▼陰謀論指柯林頓夫婦（Clinton）與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的死有關。（圖／達志影像／美聯社／CFP）

有陰謀論暗示：柯林頓夫婦(左)跟艾普斯坦之死有關。（圖／達志影像／美聯社／CFP）

國際中心／綜合報導

被控媒介未成年少女從事性交易的億萬富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)，上周六(10日)在紐約大都會懲教中心被發現自殺身亡，司法部對此事正展開調查，川普的律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)周二說，有數十名有權勢的人都想要艾普斯坦的命。

司法部長巴爾(Bill Barr)周二已下令將懲教中心的監獄長調職、看守艾普斯坦的兩名獄警衛停職。巴爾痛批關押艾普斯坦的紐約大都會懲教中心存在著「嚴重違規行爲」，誓言「要徹底查清究竟發生了什麽，有人必須要對此事負責。」

據媒體報導，艾普斯坦是用撕下的床單、一端綁在雙層床的頂部，一端纏繞著自己的脖子，用跪著的方式「上吊」自殺。

之前，艾普斯坦曾在7月23日被發現在牢房裡處於半昏迷狀態。他的脖子上有明顯的勒痕，被認爲是企圖自殺。之後，他被24小時監視，以防他再度自盡，監獄人員每15分鍾就要查看一次。

但上周六他自殺時，並沒有人及時發現。當時他的警戒級別已被降級到「特殊觀察狀態」：兩名獄警每隔30分鍾前去查看一次。不過據知情人士透露，這個程序當時並未執行，因為兩人當天都有加班。有報導稱，後來前去巡視的的其中一名獄警，根本不是受過正規訓練的監獄人員。

艾普斯坦的牢房裏本來還被分配了一名獄友。但他自殺時只有他隻身一人，獄友在幾個小時前離開了。目前不清楚是誰下達降低警戒級別的命令、以及他的獄友爲何當時不在牢房。

另據媒體報導，在官方公布艾普斯坦死訊之前40分鐘，就有人在惡名昭彰的右翼網站4chan上發布了他死亡的消息、甚至有關當時急救的一些相關細節， 內容寫著：「不要問我怎麽知道的，但艾普斯坦在一個小時前上吊死了。」

随着艾普斯坦之死，他的性交易網絡中的同夥立即成爲關注的焦點。他的前女友、英國社交名媛麥詩薇(Ghislaine Maxwell)被指控爲他招募未成年「性奴」。有報導稱，麥詩薇自己也有份性侵未成年少女。目前不清楚她人在何處。

FBI人員周一開始在艾普斯坦位於維京群島一處佔地70英畝的私人島嶼上進行搜查，指控他媒介性交易的活動就發生在這個島上。

總統川普上周六在推特上轉發了一則陰謀論的推文，稱艾普斯坦「握有關於(前總統) 柯林頓的重嬰訊息，現在他死了」。此一露骨的暗示立即遭到民主黨人的抨擊。柯林頓和川普之前都是艾普斯坦的好友。

川普周二記者說，他「完全不知道柯林頓和希拉蕊是否跟艾普斯坦之死有關」，強調他只是轉發了那則推文。他同時表示，希望對有關艾普斯坦媒介性交易的指控進行全面調查。

川普的律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)周二則說，有數十名有權勢的人都想要艾普斯坦的命。他接受「福斯新聞網」訪問時說：「可能有50個大腕都有殺他的動機。我不是指控某個人，但這是真的。我們知道一些人會因爲艾普斯坦被起訴而陷入麻煩，他們有堅強的理由要殺他。」

朱利安尼又說，關押艾普斯坦的牢房非常小，他自殺的可能性很低。他說：「那裡只有一棟樓，幾乎所有東西都在獄警的視線之中。」

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關鍵字：艾普斯坦,Jeffrey Epstein,朱利安尼,柯林頓,川普,希拉蕊,麥詩薇,Ghislaine Maxwell

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