影／高清「說謊照」曝！韓國瑜「換咖繼續打麻將」　韓冰站一旁滑手機

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前指出，自己上任後就沒再打過麻將，卻遭到民進黨高市議員林智鴻透過臉書PO照打臉，林智鴻指出這與與韓國瑜在臉書上闡述自從擔任市長以來「沒再打過一場麻將」的說法有出入，要韓國瑜公開澄清與說明他究竟是「記錯」還是「說謊」？此外，在貼文底下，更有網友貼出更加清晰的正面照。

▲ 韓國瑜打麻將正面照曝光，網友怒批「為什麼要說謊」。（圖／翻攝自ETtoday新聞留言）

林智鴻PO照片寫道，「2/4除夕夜晚間11點多看到韓國瑜與許淑華等人出現在飯店泳池畔的室內公共空間，現場擺放三、四桌的麻將桌」，而透過照片可以看到，韓國瑜與許淑華等人在其中一桌打起麻將，韓國瑜一手搭著椅背，一手搓著棋粒，模樣相當老練。

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再仔細一看，站在一旁低頭滑著手機的女子，似乎就是韓國瑜的女兒韓冰，一家人打麻將打到半夜，「爆料者在旁側吧台區與家人喝酒聊天，至半夜1點多才離開，韓市長一行人還在打麻將沒有離場」。

這張正面照一PO出，徹底打臉了韓國瑜的說法，不少網友紛紛留言，「韓國瑜，你為什麼愛說謊！」、「你是不是誤會了什麼？市長打的不是麻將，是嘴砲！」、「打麻將是沒錯，但說謊就不對！」