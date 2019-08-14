預測「郭王配」！　蔡其昌：郭台銘百分之七八十會出來選

▲郭台銘、王金平。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平結盟趨勢明朗化，三人預計18日在桃園一同出席宗教活動，柯文哲也證實這項消息。對此，立法院副院長蔡其昌預測，郭台銘有百分之七、八十的機率會出來選總統，至於「郭王配」還「王郭配」？「我覺得一定是郭王配」。

蔡其昌14日接受廣播節目《POP搶先爆》專訪。對於「郭柯王」是否已成形，蔡其昌表示，台灣民眾黨成立以後，他就預測了，郭台銘、柯文哲、王金平是「終須一見」。

蔡其昌指出，對郭台銘、王金平來說，國民黨提名韓國瑜參選2020總統後，若韓國瑜現在的氣勢仍向去年九合一選舉一樣，那兩人早就退駕，甚至還會誓死效忠。

蔡其昌分析，郭台銘、王金平兩人遲遲不退，甚至王金平連國民黨總統初選都不參加，是因為兩人身在國民黨內部，比外人更早預測、更了解韓國瑜的問題，且韓國瑜民調逐日下滑，因此，兩人認為自己有勝利的機會。

▲郭台銘14日現身永齡鴻海希望小學，對於未來動向僅回應「等三人會面之後再說」。（圖／記者宋良義攝）

蔡其昌提到，對郭台銘、王金平來說，柯文哲代表非藍非綠的政治力量，柯文哲也組黨，「這個結盟誘因跟雙方互利的條件都存在」。

蔡其昌認為，柯文哲罵人選上市長就跑去選總統，若自己也參選總統，防守面會太大，因此，柯文哲最大訴求就是在爭取國會席次。

對於郭台銘脫黨參選機率多高，蔡其昌認為，「我想百分之七、八十有啦！」主持人邱明玉追問「你覺得百分之七、八十郭台銘會出來選？」蔡其昌回應，「他們三者之間的聯盟，我覺得七、八十趴跑不掉。」

至於「郭王配」還「王郭配」？蔡其昌，「我覺得一定是郭王配」，王金平一直深信自己有一天能當總統，只是到底有沒有機會不知道；就目前局勢來看，郭台銘、王金平民調確實有差距，加上郭台銘一切條件都比王金平好，兩人若要搭配，一定會是郭王配。

▲柯文哲14日出席里長市政座談會。（圖／記者葉南州攝）

面對媒體追問政壇動向，郭台銘14日始終不願多說，僅回「等三人會面之後再說」。台北市長柯文哲14日出席內湖區里長座談，他證實這項消息，並說「還是先公開亮相，後面再開始談」。

郭台銘核心幕僚劉宥彤14日表示，郭柯王三方幕僚會面一定會在星期日以前。一場千人祈福宗教活動將在18日於桃園巨蛋登場，主辦單位邀請郭台銘、柯文哲、王金平三人，若三方都決定出席，將會是首場「郭柯王」會面，備受各界關注。

▲劉宥彤14日接受媒體訪問。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔡其昌。（資料照／記者李毓康攝）