普悠瑪號又出包！駕駛艙玻璃嚴重霧化　司機嚇：像有塊布把眼睛遮起來

▲台鐵普悠瑪號駕駛艙玻璃霧化，司機形容「開車時候就好像有一塊布把眼睛遮起來一樣」。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪號去年才發生宜蘭新馬翻車事故，近來又爆出有一列普悠瑪號的駕駛艙前擋玻璃出現嚴重霧化，有司機員就形容，最嚴重的狀況是幾乎一半玻璃都霧化，「開車時候就好像有一塊布把眼睛遮起來一樣」。台鐵收到司機員通報後，除安排指導老師隨乘幫忙注意列車狀況，也已緊急進行玻璃更換，上周五已處理完最嚴重的部分。

全國火車駕駛產業工會祕書長吳長智證實，大概1個多月前，普悠瑪編號第2031號列車開始發生玻璃霧化狀況，他說，因為普悠瑪駕駛艙前擋玻璃非常厚，是雙層玻璃，不過在列車高速行駛過程，中間竟頻頻滲水進去，天氣好的時候，玻璃就有霧化狀況。

請繼續往下閱讀...

▲普悠瑪號駕駛艙玻璃霧化，台鐵緊急更換。（圖／台鐵提供）

吳長智說，他自己也曾開過該班列車過，上上禮拜霧化狀況最嚴重，幾乎一半玻璃都霧化，他形容，「開車時候就好像有一塊布把眼睛遮起來一樣」，看不到紅綠燈真的危險。他也說，開普悠瑪以來還是第一次遇到這種狀況，且該列車剛好跟普悠瑪事故的列車是同一編組。

由於暑假期間列車密度很高，在運用車輛不足情況下，還是會派出這輛車來，在缺料、還沒辦法維修之前，除了普悠瑪原來的雙駕駛之外，台鐵還會再加派一位指導老師，在側邊幫忙注意路線上所有號誌以及留意任何突發狀況。

▲▼台鐵緊急更換普悠瑪號駕駛艙玻璃，目前已完成樣品供試安裝，效果良好。（圖／台鐵提供）

台鐵則回應，經查普悠瑪號前擋風玻璃計有6片於近期發生霧化現象，會影響司機員駕駛視線，台鐵局前已發現並陸續安排更換，目前針對霧化情形較為嚴重的2片，已於本月10日完成換裝，其餘霧化情形較輕微的4片則預計15日前可完成換裝。



有關材料備品部分，經查前擋風玻璃因尚有隨車備品，足夠更換使用；玻璃固定膠條經洽立約商住友公司表示訂製需一段時間才能交貨，台鐵為能加速完成霧化玻璃之換裝作業，則立即洽尋委由國內廠商合作開發，經安裝測試完成，效果良好。後續為有效確保料源，台鐵將持續積極推動維修備品國產化政策。

至於有關普悠瑪號前擋風玻璃發生霧化之缺失，台鐵於發現時即於今年6月28日依契約規定發函立約商住友公司，若任何因設計、材料、製造不當或因立約商任何行為或疏失所導致之任何瑕疵、缺失或損害，立約商應於接獲台鐵局通知後，於最短時間內完成「改善」，若有減損價值、效用及造成損害部分，相關金額自保固保證金中扣抵。