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新竹車站公廁整修好了！「鋼構玻璃＋木質隔間」友善多元空間

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▲▼新竹火車站新公廁。（圖／台鐵提供）

▲太陽光透過鋼構玻璃帷幕撒落在地板上。（圖／台鐵提供）

記者胡順惠／台北報導

台鐵新竹火車站公廁歷經7個多月的改建整修，終於在今（13）日上午正式開放啟用，火車站出口左轉，映入眼簾的即能看到穿越鋼構玻璃帷幕的陽光，撒落一地的迷人光影。台鐵表示，改建後的公廁為通用無階化設計，充分利用空間規劃，將女廁廁間數增加5間，且為樂齡人口提高坐式廁間比例，並增設專屬無障礙廁所，更貼心設有兒童馬桶，提供旅客更多元友善的如廁空間。

▲▼新竹火車站新公廁。（圖／台鐵提供）

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▲▼不僅增設專屬無障礙廁所，更貼心設有兒童馬桶。

▲▼新竹火車站新公廁。（圖／台鐵提供）

台鐵指出，本次公廁改建係台鐵局推動之「鐵路行車安全改善六年計畫-新竹站男女公廁改善工程」，過去新竹火車站廁所不鏽鋼隔間給人較為冰冷的感覺，整修後入口處以鋼構玻璃帷幕使空間呈現高度通透性，穿越鋼構玻璃帷幕的陽光，從早晨到傍晚，能夠看到不同的光影變化，等候空間也變大了，而廁間隔間改為溫馨木質色調，壁面更延伸新竹火車站古蹟之灰色立面，搭配同色系石英地磚兼顧止滑效果，最貼心的無階化設計能顧及每一位使用者能輕鬆如廁。

台鐵新竹站站長呂永權說，新公廁提供更多元友善的空間，更提高坐式廁間比例，男廁部分調整增加2間坐式廁間，女廁除保留原有之9間蹲式廁間，再增加6間坐式廁間，亦能解決火車到站後湧入大量如廁人潮之情況。而增設之專屬「無障礙廁所」內設有小巧可愛之迷你兒童馬桶，男女廁之洗手台亦貼心設置兒童洗面盆，打造親子友善之如廁環境。

台鐵新竹火車站公廁配合車站營業時間，開放時間為每日上午4:30至翌日凌晨00:40，歡迎民眾多加利用並共同維護環境整潔、愛惜公物。預計於正式啟用後邀請新竹市政府、新竹市環境保護局到站進行公廁考評及公廁特優場所認證。

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關鍵字：台鐵,車站,新竹站,公廁

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