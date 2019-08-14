白裙女凌晨公路遊蕩！司機問話默默「飄開」　下秒遭撞飛倒地

▲白裙女子凌晨在路上遊蕩。（圖／翻攝自網路）

（本報訊）

凌晨1時40分，青朗公路發生嚴重車禍。據報一輛的士（計程車）沿汀九橋往九龍方向行駛，當的士駛近青衣西北交匯處時，突然在快線位置撞及一名女子。女子倒地重傷昏迷，救護員趕至將她急送荃灣仁濟醫院搶救。警方正調查車禍成因，及女事主為何會在深宵時份步出行車路。汀九橋行車時速限制為每小時80公里。

據悉，該名女子44歲姓聶，經送院搶救後證實不治。警方於凌晨3時左右，將案件改列「致命交通意外」跟進。該名72歲姓連的士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

▲白裙女被計程車撞死。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

據姓吳私家車司機表示，事發前他正沿該青衣北岸公路往機場方向行駛，發現該名女子在公路的路邊步行，恐防發生危險，於是立即打死火燈，慢駛尾隨護航，同時報警。吳又響號提示，希望能載她離開公路，但女子並無回應。

期間他一直用電話與警方通話。惟該名女子突然跨過欄河，跳出青朗公路，行出兩條行車線遞手，狀似截的士。一輛向九龍方向的士曾減速，但抽頭而過；尾隨另一輛的士收掣不及，「砰」一聲將女子撞倒。

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