騎士遭卡車輾死「心臟噴飛1公尺」　掉路上還在跳！生前妻小託夢招手…

▲騎士遭卡車輾死「心臟噴飛1公尺」…掉路上還在跳！（圖／翻攝Pichaiyut Petkong臉書，畫面經變色處理）

記者許力方／綜合報導

泰國沙沒巴干府（又稱北欖府）驚傳一起恐怖死亡車禍，35歲男子日前騎車出門，慘遭18輪大卡車撞倒、輾壓致死，劇烈撞擊力甚至讓他的心臟從身體噴濺出，掉落馬路中，有網友目擊，心臟掉出時還在跳動，影片在臉書引發熱烈討論。死者母親得知後痛哭失聲，事發前兒子說要趁著母親節幫她買東西吃，未料竟遇上死劫。

事發於11日，泰國母親節（8/12詩麗吉王太后生日）前夕，男子騎車行經帕巴登縣Pak Nam區時一處廟宇前，與一輛18輪大卡車相撞倒地，當場慘遭輾斃，心臟甚至被擠壓噴濺出身體，掉落路中。

▲目擊網友嚇傻：心臟還在跳，太可怕了！（圖／翻攝Pichaiyut Petkong臉書，畫面經變色處理）



目擊民眾驚嚇拍下影片，直呼騎車要小心「看到心臟還在跳，太可怕了！」當地至今沒有發生過如此慘烈的事故。只見他倒臥馬路，身體、四肢被輾得扭曲變形，血濺一地蔓延2公尺，心臟掉落在身旁，仔細一看還在「砰！砰！」跳動。

死者母親接受Amarin新聞台採訪時，抱著兒子照片崩潰痛哭，不斷喊著兒子的名字。據悉，親友透露，和死者相識20年，他深愛著母親和家庭，身前曾承諾要在母親節時包媽媽買東西吃，沒想到騎車出門竟再也回不了家，遇上死亡事故，從此與天人永隔。

據悉，姊姊聲稱，弟弟生前曾說夢到妻子和他們的孩子穿著紅衣向他招手，不知道是不是什麼預兆？然而他並未和妻兒同住，而是一直和母親在一起。

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