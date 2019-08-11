「中和新人」22歲泰女全套2千PO網促銷　無套也接客

▲22歲泰女化名小萌，在知名論壇刊登色情廣告，低價2000元促銷性交易 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和警分局在知名論壇上發現色情小廣告，一名泰國籍女子化名小萌從事性交易，宣稱「中和新人、保證本人，不轉帳、不買點數、只收現金」，警方上門查緝時，泰女熟練地脫光衣服準備服務，警方立即表明身份，在房內起獲保險套、潤滑液等證物，訊後依社維法裁罰，並交由移民署遣返。

泰國籍女子MATTANA（22歲）在泰國工廠當女工，但薪資不高，日前由友人介紹持觀光簽證來台灣賣淫，下飛機後就由台灣賣淫集團載送到新北市中和區；為了方便接客，還謊稱自己是馬來西亞籍。

MATTANA在知名網路論壇刊登色情廣告，化名「小萌」，強調「中和新人、保證本人，不轉帳、不買點數、只收現金」，半套交易1800，全套性交易2000元的低價促銷；警方鎖定後，相約在中和區和平街進行交易。

警方依約進入房內，才剛給2000元交易費，小萌馬上脫個精光，要警員跟她一起洗鴛鴦浴，警方立即表明身份，支援警力也衝進房內，起獲4枚保險套及潤滑液，她還向警方哭訴，老闆要求一天要接4名客人，才有200元生活費，若保險套不夠，還可提供無套中出服務，藉以吸引回流客。警方訊後依社會秩序維護法裁罰，並交由移民署等待遣返，將擴大追查幕後「老闆」身份。

▼警方在房內搜出保險套及潤滑液。（圖／記者陳以昇翻攝）