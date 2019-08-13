金山甜綿黃、紅心地瓜盛產　透過學生巧手變身時尚歐式麵包

▲「第二屆金山甘藷創意烘焙競賽」第一名豫章工商學生團隊。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

金山特產臺農57號黃心及66號紅心甘藷，新北市金山區公所於5日辦理「第二屆金山甘藷創意烘焙競賽」，期以學生專業烘焙技能，藉由天馬行空、無限創意的想像力，讓臺灣平民食材搖身為精緻烘焙麵包，提高金山甘藷經濟產值。

金山區長陳國欽說，金山種植甘藷的土質屬火山灰壤土，並以陽明山系泉水灌溉，所以質地才會如此細膩、口感綿密，是非常營養的食材，這次透過舉辦烘焙競賽讓金山甘藷能以多元風貌呈現，在在突顯出其美味，不只吃出健康，更是體會到年輕學子的巧思。

▲「第二屆金山甘藷創意烘焙競賽」第二名金山高中學生團隊。

決賽經評審，由「新北市私立豫章高級工商職業學校」學生宋心妤、林雅芳、張瑋庭獲得第一名，「新北市立金山高級中學」學生許仁杰、藍芷婕獲得第二名，「新北市立淡水高級商工職業學校」學生曾奕嘉、李思穎、王思婷獲得第三名，及「新北市私立中華高級商業海事職業學校」學生陳嘉誼、張偲祺、蔡正祐獲得佳作。

擔任評審的財團法人中華穀類食品工業技術研究所老師黃雲霞，及臺南市阿霞飯店甜點蛋糕顧問高誌鍵表示，此次烘焙競賽著重「口感及技巧」、「經濟性及商業可行性」、「創意與主題呈現度」、「金山在地食材運用」及「衛生安全及品管」等面向評比。

進入決賽的4校學生在甘藷的運用上，無論是麵糰或者內餡，都將地方農特產品的特色發揮得淋漓盡致，非常鼓勵新北市大專院校及高中職的學生，都可以挖掘出屬於各區的優質農產品，並將其運用在烘焙食品上發揚光大。

▲「第二屆金山甘藷創意烘焙競賽」第三名淡水商工學生團隊。

▲「第二屆金山甘藷創意烘焙競賽」評審講評，學生團隊認真聆聽。

▲▼ 結合在地金山甘藷特性，烘烤時尚創意麵包。