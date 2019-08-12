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零膽固醇、烹調哧啦哧啦聲…　大陸第一代「人造肉」9月問世

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▲大陸第一代人造肉9月問世。（圖／CFP）

▲大陸第一代人造肉9月問世。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

隨著現代人對健康要求越來越高，以植物成分為主的「人造肉」成為新顯學，不僅美國知名漢堡品牌已開始嘗試使用，大陸第一代「人造肉」也將於9月投入市場，初期將推出「植物人造肉月餅」。此外，與本土研發團隊合作的中國植物肉品牌Starfield表示，公司將於9月份上市，當月也會在深圳的素食餐廳大幅使用人造肉。

人造肉的樣本。(圖／取自廣州日報)

▲人造肉的樣本。(示意圖／翻攝廣州日報)

《長江日報》報導，北京工商大學食品與健康學院副教授李健實驗室團隊與植物肉品牌合作研發的中國第一代「人造肉」產品預計9月上市。一家擬與李健團隊合作的企業負責人表示，即將推出的「植物人造肉月餅」是仿製老上海鮮肉月餅，經老上海市民測試，多數品嘗者分辨不出二者區別，其主要原料來自大豆蛋白和碗豆蛋白，除口味與真肉接近，「零膽固醇」也成為另一賣點。

▲美國人造肉逐漸投入市場。（圖／CFP）

▲美國人造肉逐漸投入市場。（圖／CFP）

李健提到，人造肉的最大挑戰是怎樣研發出適合中國人口味的人造肉食品，首先要實現的是餃子、肉丸等碎肉產品，繼而研製出完全模擬牛排、排骨、紅燒肉等食品風味。

據介紹，研究過程中，5D仿真概念的技術可以從色香味、口感、聲音等全方位模擬動物肉，中餐烹飪時，煸肉片、炸魚會有哧啦哧啦的聲音，進而刺激人的食欲，研發團隊希望透過純植物源的產品，從這五個層面讓人造肉更貼近動物肉。
 

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關鍵字：人造肉,月餅,特派現場

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