學武俠片高僧！31歲男瀑布下打坐、水下練閉氣...竟意外猝死！

實習記者羅明輝／綜合報導

馬來西亞知名旅遊景點「彩虹瀑布」（Rainbow Waterfall）最近發生一起悲劇，31歲華裔男子謝翰陽11日早上與朋友來到瀑布戲水，一時興起之下，他決定模仿武俠片常見橋段，在瀑布下方的石頭打坐，再潛入水中練習閉氣。然而4分鐘過去，一旁友人察覺到謝翰陽遲遲沒有起身，連忙向前查看，這才發現他早已陷入昏迷，送醫搶救後仍宣告不治。

據《中國報》報導，謝翰陽與朋友10日晚間抵達林明市，在民宿住了一晚後，隔天早上9點左右，便搭車前往雙溪林明（Sungai Lembing）的觀光景點─彩虹瀑布玩水。戲水到一半，謝翰陽突然心血來潮，自己走到瀑布下方的一塊石頭上打坐半小時，接著又走下水潭，潛入水中「練閉氣」。





▲ 謝翰陽到彩虹瀑布打坐、閉氣卻意外猝死。（圖／翻攝自中國報）

就這樣4分鐘過去，謝朝陽的33歲友人曾偉堅發現他一直沒有從水中起身，覺得情況不對勁，上前查看才發現謝翰陽早已經失去意識，於是連忙與幾名遊客一同將他抬到岸邊，輪流對他進行心肺復甦術（CPR），期間謝翰陽雖然一度睜開眼睛、短暫恢復意識，不過在送往關單中央醫院搶救後，最終仍不治身亡。

警方透露，謝翰陽的身上並沒有任何外傷，因此排除他殺可能，判斷應該是意外猝死，不過一切仍需等待後續解剖，才能釐清詳細的死因。

▲ 31歲死者謝翰陽。（圖／翻攝自中國報）

曾偉堅事後提到，他與謝翰陽是大學同學，因為最近剛好是哈芝節假期，於是相約參加了一個林明旅遊團，本來計畫週一或週二才回家，沒想到謝翰陽在行程開始的第一天就發生這樣的意外，讓他悲痛萬分，「謝翰陽非常健壯，是一名運動健將，平時很少生病，而且經常吃素，所以我完全沒想過他會突然間猝死。」