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新華社點名黎智英、李柱銘為「禍港亂港頭目」：必將自食其果

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▲▼示威者湧入香港機場，人數持續增加。（圖／路透）

▲示威者湧入香港機場，人數持續增加。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港反對修訂《逃犯條例》抗議持續數週，而大陸國務院港澳辦昨（12）日首度提及香港開始出現「恐怖主義苗頭」後，官媒新華社今（13）日就公開點名「禍港亂港頭目」，當中包括陳方安生、黎智英、李柱銘、黃之鋒、羅冠聰、黃程鋒、彭家浩等人。

新華社13日以「禍港亂港頭目必將自食其果」為題發表署名「辛識平」的評論文章指出，香港激進示威者用危險的工具攻擊警方，已構成暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭，「這是對香港法治和社會秩序的粗暴踐踏，正把香港推向危險的深淵。」

文章稱「一小撮禍港亂港頭目，甘當外部勢力干預香港事務的馬前卒，置民族尊嚴和香港利益於不顧，或勾連於異國，或策劃於暗室，成為香港社會的重要亂源，其行可恥、其心當誅、其罪當懲。」

▲▼香港。（圖／路透）

文章點名前香港政務司長「陳方安生」、壹傳媒創辦人「黎智英」、香港民主黨創黨主席「李柱銘」為「禍港亂港頭目」，指他們「早在香港暴亂發生前，一個個飛往美國，與政客暗通款曲；或是搖尾乞憐、奴顏卑膝，發出所謂『投訴』，祈求『洋大人』出手施壓，活脫脫一副賣國求榮的漢奸嘴臉。」

文章又說「港獨組織頭目」，包含黃之鋒、羅冠聰，連同「獨青」黃程鋒、彭家浩日前在某酒店接觸美國駐港總領館官員，被市民撞見，照片很快在網路傳開，「『主子』面授機宜，『奴才』心領神會，香港出現的一系列暴力事件，正是一些人引狼入室、煽風點火釀成的惡果。」

最後，文章強調「面對中央政府和近14億中國人民維護香港繁榮穩定、捍衛國家根本利益的堅定決心，面對香港社會守護法治、維護安定的正義力量，『禍港亂港頭目』的圖謀絕不可能得逞，作惡者必將自食其果。」

▲▼香港機場12日下午被示威者佔領。（圖／路透）

ET快訊
陳宏昌不道歉！600字簡訊曝光　怒轟韓國瑜「荒唐史就交由法院

關鍵字：香港,反送中,逃犯條例,新華社,黎智英,黃之鋒,陳方安生,李柱銘,羅冠聰,黃程鋒,彭家浩,粵港澳要聞

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