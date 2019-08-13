陸官媒稱台對香港伸黑手　陸委會諷：浪費生命發廢文

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北採訪報導

大陸官媒13日刊文指涉近期香港《逃犯條例》修例引發的社會問題是台灣伸黑手介入。對此，陸委會13日透過書面回應痛批，近期中共官媒及其側翼胡亂抹黑台灣的惡意語言，是執政出包時的慣用卸責伎倆；非但無法掩飾中共箝制香港民主人權的事實，反更突顯其習於歪曲真相、顛倒是非的低劣本質。

陸委會強調，香港今日不穩定局勢，罪魁禍首是提出修改「逃犯條例」的港府，以及打壓人權、箝制司法的中共當局。

▲《人民日報》海外版呼籲台灣當局不要干涉香港事務。（圖／翻攝自《人民日報》海外版）

《人民日報》13日在海外版頭版刊出評論文章，標題為《正告台當局，收回涉港黑手！》，內容提到，僅從公開報導看，民進黨當局和台獨勢力一步步介入香港暴亂的事實已經很清晰，「台當局領導人蔡英文多次通過媒體採訪、演講、網上發文等方式，聲援激進亂港分子。民進黨主席卓榮泰露骨要求黨內相關部門，『研議擴大聲援香港的作法』。有『時代力量』成員公開在社交網站上為香港暴徒籌集物資，宣稱『港人衝前線，台灣做後勤』。」

▲蔡英文在臉書呼籲香港政府，不要用暴力解決問題。（圖／翻攝蔡英文臉書）

對此，陸委會呼籲，與其浪費生命發廢文，倒不如清醒地面對問題，妥善回應香港民眾期待，才是恢復香港平靜、重拾民眾信任的關鍵所在。

