香港機場黑衣人示威再起　建制派撐警批：損航空樞紐地位

▲香港機場因民眾抗爭班機取消。（圖／讀者提供）

記者魏有德／綜合報導

香港反修例示威者今（13）日持續在機場集會抗議。對於頻繁在香港各地示威遊行，近日並癱瘓香港赤鱲角機場的行為，40名建制派立法會議員發表連署聲明，內容表示支持警方「止暴制亂」，冀儘快恢復社會秩序。

▲香港機場12日被示威者佔領。（圖／路透）

《明報》報導，聲明指出，反對修訂《逃犯條例》風波由原本和平示威遊行，演變到暴力衝突蔓延各區，批評激進暴力分離分子所使用的裝備及手段，以及其暴力、危險程度不斷升級，逃避警方追捕時逃入車站、商場或屋苑等，斥有關做法罔顧市民的安全和法治公義，要求他們停止製造暴力衝突，並以其他無辜市民和他們生活居住的地方作爲掩護。

聲明提到，呼籲市民理解警方執法時面對的困難，並支持警方依法應對，及早恢復社會秩序。

▲網友號召「百萬人塞爆機場」活動。（圖／翻攝自香港連登討論區）

對於昨（12）日有大批示威者聚集機場，聲明稱，有關舉措嚴重損害香港作為國際和區域航空樞紐的地位，呼籲示威者不要作任何危害本港社會和經濟、影響市民和旅客的舉措。

據了解，香港民眾因對港警11日驅離示威者手段及作法不滿，大批群眾12日前進機場集會，導致香港機場關閉，直至今日早上才重啟，並有部分航班仍取消，接近下午1時，群眾再次湧入機場入境大廳靜坐抗議，也有部分人士不管封鎖線，前往離境大廳抗議。