虱目魚全身都是寶！含超驚人優質蛋白質等營養...年產值破41億

▲虱目魚每年產值破41億元。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

漁業署今（12日）舉行記者會表示，1隻虱目魚雖有約222根刺，但全身都是寶，從頭到尾都可以變成主角，除大家最知道的魚肉可煮成粥外，其實魚頭、魚肚、魚柳等部位都能變成一道道超美味料理。漁業署表示，虱目魚每年產值破41億元，目前已開發許多相關產品，要讓消費者不用煩惱料理、多刺等難題。

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▲張致盛（右二）說，虱目魚年產量逾5萬公噸，產值破41億元。（圖／記者許展溢攝）

農委會主秘、漁業署代理署長張致盛表示，台灣養虱目魚有300多年歷史，以台灣養殖漁業來看，虱目魚很具傳統，跟台灣人飲食和文化息息相關，美國有線電視新聞網（CNN）更曾報導來台旅遊推薦的40項台灣小吃中，虱目魚高居第5名，是台灣漁民驕傲。現在虱目魚年產量逾5萬公噸，產值破41億元，是台灣重要的養殖魚種。

▲漁業署表示，虱目魚全身都是寶，含有豐富的優質蛋白質。（圖／記者許展溢攝）

漁業署進一步說明，虱目魚體很結實肥美，有時高溫氣候，食慾降低，容易疲憊，虱目魚魚肉含有很豐富的優質蛋白質、EPA、DHA、鈣質、無機鹽及維生素，因此又稱做牛奶魚；加上具有脂肪量少，人體好消化吸收等優點，絕對是忙碌現代人補充營養、恢復體力與元氣的最佳食材選擇。

▲黃建豪說，已開發出有生產履歷的虱目魚排。（圖／記者許展溢攝）

漁業署表示，虱目魚除魚肉可煮粥外，魚頭、魚皮、魚肚、魚柳、魚胗、魚腸、魚肝、魚腎、魚油都能入菜，連魚骨也能熬煮鮮美高湯。張致盛說，現代人因生活習慣，要親手去魚鱗等問題很麻煩，漁業署過去至今持續輔導業者、漁民團體開發符合各消費族群的生鮮冷凍品、一夜干、水餃、罐頭、魚鬆等多元產品，如只要隔水加熱就能吃進健康的料理包。

▲漁業署輔導各業者開發出符合各消費族群的多元產品。（圖／記者許展溢攝）

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，嘉義養殖虱目魚約2200多公頃，產量每年1萬多公噸，以內銷居多，開發很多產品，如虱目魚肚切下來的背肉製成虱目魚丸等。中華民國全國漁會供銷部主任黃建豪提到，目前開發出有生產履歷的虱目魚排，魚刺部分則採用日本機器壓縮，讓消費者吃不出有刺的感覺，不少國中小團膳業者和早餐店都已購入使用，預計今年9月會正式在市面上上市。