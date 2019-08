涉3謀殺案「逃亡半個月」　加拿大警方尋獲2嫌屍體…兇手父：兒子有精神病

▲加拿大謀殺案嫌疑犯麥克勞德(左)與斯梅蓋斯基(右)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

加拿大警方7日公布,疑似發現2名犯下三起謀殺案的少年屍體,目前仍須等待法醫進一步鑑定,才能確認身分。加拿大北部上月中發生三起謀殺案,死者分別是一對情侶與一名大學講師,警方鎖定兇嫌為19歲的麥克勞德(Kam McLeod)與18歲的斯梅蓋斯基(Bryer Schmegelsky),搜索近半個月後,案情終於有所進展。

24歲的加拿大籍女子迪斯(Chynna Deese)與澳洲籍男友福勒(Lucas Fowler)上月15日被發現陳屍在卑詩省(British Columbia)北部阿拉斯加公路(Alaska Hwy)旁。接著在距離案發地約470公里外,發現一輛被燒毀的汽車,且在距離車輛2公里處發現64歲的卑詩大學講師戴克(Leonard Dyck)的屍體。

▲遭謀殺的迪斯(右)與澳洲籍男友福勒(左)。(圖/翻攝自Facebook/Chynna Deese)



警方立刻判定2名失蹤少年涉有重嫌,並開始在兩人最後現蹤的曼尼托巴省(Manitoba)吉蘭鎮(Gillam)展開搜索,讓人口僅1300人的鄉間小鎮人心惶惶。加拿大皇家騎警發言人麥克萊契(Jane MacLatchy)7日宣布,警方在該鎮附近的灌木叢發現兩具屍體,他們認為應該就是兩名逃亡的少年,但無法確認死亡原因與時間。

儘管加拿大警方認為這兩名少年就是兇手,但目前尚未找到犯案動機,調查仍會持續進行。斯梅蓋斯基的父親則表示,兩名少年之前在沃爾瑪(Walmart)上班,但認為賺的錢不夠多,才離家準備前往艾伯塔省(Alberta)尋找工作,並強調他的兒子長期受精神疾病所苦。

▼另一名遭謀殺的大學講師戴克。



BREAKING: Kam McLeod and Bryer Schmegelsky were charged on Wednesday in the death of Leonard Dyck. Canada-wide warrants have been issued for both men. https://t.co/24UFKJyorq