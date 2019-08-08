涉3謀殺案「逃亡半個月」　加拿大警方尋獲2嫌屍體…兇手父：兒子有精神病

▲加拿大謀殺案嫌疑犯麥克勞德（左）與斯梅蓋斯基（右）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大警方7日公布，疑似發現2名犯下三起謀殺案的少年屍體，目前仍須等待法醫進一步鑑定，才能確認身分。加拿大北部上月中發生三起謀殺案，死者分別是一對情侶與一名大學講師，警方鎖定兇嫌為19歲的麥克勞德（Kam McLeod）與18歲的斯梅蓋斯基（Bryer Schmegelsky），搜索近半個月後，案情終於有所進展。

24歲的加拿大籍女子迪斯（Chynna Deese）與澳洲籍男友福勒（Lucas Fowler）上月15日被發現陳屍在卑詩省（British Columbia）北部阿拉斯加公路（Alaska Hwy）旁。接著在距離案發地約470公里外，發現一輛被燒毀的汽車，且在距離車輛2公里處發現64歲的卑詩大學講師戴克（Leonard Dyck）的屍體。

▲遭謀殺的迪斯（右）與澳洲籍男友福勒（左）。（圖／翻攝自Facebook／Chynna Deese）



警方立刻判定2名失蹤少年涉有重嫌，並開始在兩人最後現蹤的曼尼托巴省（Manitoba）吉蘭鎮（Gillam）展開搜索，讓人口僅1300人的鄉間小鎮人心惶惶。加拿大皇家騎警發言人麥克萊契（Jane MacLatchy）7日宣布，警方在該鎮附近的灌木叢發現兩具屍體，他們認為應該就是兩名逃亡的少年，但無法確認死亡原因與時間。

儘管加拿大警方認為這兩名少年就是兇手，但目前尚未找到犯案動機，調查仍會持續進行。斯梅蓋斯基的父親則表示，兩名少年之前在沃爾瑪（Walmart）上班，但認為賺的錢不夠多，才離家準備前往艾伯塔省（Alberta）尋找工作，並強調他的兒子長期受精神疾病所苦。

▼另一名遭謀殺的大學講師戴克。

