女大生找工作離奇失蹤！父母賣房、花光積蓄尋人...12年後「愛女現身垃圾堆」

▲小娟失蹤12年終於被找到。（圖／翻攝楚天都市報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢市12年前發生一起女大生失蹤案件，如今終於破案。當時，父母為了尋找女兒小娟（化名），不惜花光積蓄，並且將房子賣出，但卻遲遲沒有消息，直到近日，終於在一間廢棄房樓下的垃圾堆裡找到人。

綜合陸媒報導，小娟在2007年6月畢業，不過卻在11月外出找工作時離奇失蹤，一去就是12年。這些年來，小娟的家人賣掉房子走遍大街小巷，奔波到北京、上海、廣州等地，甚至每天只吃一個白饅頭、睡在地下道，但始終沒有任何女兒的消息。

據悉，警方在上個月22日展開「一標三實」基礎訊息採集的過程中，經過一棟待拆遷的房子，無意間看見一名衣衫襤褸的女子正在撿垃圾，事後經核查才發現是失蹤12年的女大生小娟。

由於該棟廢棄房即將拆除，附近居民早就搬走，但小娟卻一個人在該地徘徊，引起警察注意。小娟當時向警方表示，「我是最近過來撿垃圾的，原本住在3樓，但因為樓梯通道已被封閉，所以只能透過攀爬護欄上樓。」

▲小娟近期所住的廢棄房。

小娟因無法出示身份證件，被警察帶回警務室。小娟坦承，她生在貧困家庭，與兄弟姊妹都必須靠助學貸款念書，在校期間還要做家教來賺取生活費。她提到，由於自己是家中唯一的大學生，因此父母對她的期望較高，

據悉，在12年前，剛畢業的小娟原本要到武漢找工作，沒想到卻不小心把身份證弄丟，她自覺沒有臉面對父母和家人，所以就一直在外面流浪，靠著撿垃圾、賣廢品賺錢，勉強維持生活。直到最近一週，已30歲的小娟才回到熟悉的母校逗留，發現該處有待拆遷的舊樓，於是便暫時住在這，殊不知正好被警察發現。

聽到小娟被找到的消息後，家人感動落淚，立刻從十堰趕到來武漢的南湖派出所。小娟的父親表示，女兒因為沒找到工作，精神壓力太大，所以才把自己封閉起來，拒絕跟外界交流，她目前已回到老家，精神狀態也越來越好，「我們一家團圓了。」