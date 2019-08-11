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2019 iPad Pro最新規格曝光！　跟隨iPhone 11配置AR功能三鏡頭

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▲▼iPad Pro 2018 & Apple Pencil 2開箱心得。（圖／記者邱倢芯攝）

▲ iPad Pro 2018與Apple Pencil 2。（圖／記者邱倢芯攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

新一代的iPhone 11已幾乎確定會升級為三鏡頭配置，但它可能不是今年唯一獲得三鏡頭規格的Apple設備。根據Macotakara的最新報告，iPad Pro今年也可能獲得三鏡頭相機升級。

綜合外媒9to5mac與The Verge報導，Macotakara發表了最新報告，並引用了一家大陸以外的供應商消息，稱2019年的iPad Pro「有可能設置三鏡頭」。

雖然蘋果公司已經在最近的幾款iPhone中推出了雙鏡頭設置，但一直沒有把它們帶到平板電腦上，iPad Pro僅配備一個1200萬畫素的鏡頭，最新的iPad Mini、iPad Air和iPad配備800萬畫素鏡頭。

多鏡頭的配置是Apple AR野心的一部分。據彭博社報導稱，即將推出的iPhone中的三相機將新增AR應用功能，而傳聞中的2019 iPad Pro的新相機硬體也會提高AR領域的性能

同時，Macotakara還表示，傳聞中的10.2吋iPad可能配備雙鏡頭。據傳，這款iPad將成為2018年9.7吋iPad的替代品。雖然蘋果公司今年確實發布了一款新的10.5吋iPad Air，但長期以來一直有消息暗示有一款10.2吋的型號也在投入製作，Macotakara更指出，這款iPad可能會在10月份推出。

9to5mac認為，目前還沒有聽到很多關於2019年iPad Pro陣容的消息，而該設備在去年剛剛進行了大規模的設計改造，因此很多人認為它今年只會受到內部規格的影響。

在此消息曝光後，有不少網友表示，iPad Pro應該升級的是前置鏡頭，這樣在使用iPad Pro進行視訊會議時會更加方便。也有網友指出，應該要升級的是記憶體以及軟體更新，以便擴增多工處理的方便性。

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關鍵字：蘋果,Apple,iPhone,iPad Pro,三鏡頭

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