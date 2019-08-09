利奇馬灑雨帶財！「台鐵停駛」白牌車爽敲竹槓　花蓮－台北喊價6000元

記者莊智勝／花蓮報導

颱風利奇馬撲向北台灣，台鐵局基於安全考量，宣布東部幹線八堵-台東間、北回線、宜蘭線各級列車9日中午前全部停駛；白牌車駕駛看準時機大賺颱風財，9日上午聚集在花蓮火車站外攬客，從花蓮到北車還一度喊價到6000元。

▲白牌車駕駛趁台鐵停駛喊價攬客，從花蓮到羅東要價3500元。（圖／東森新聞）

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《東森新聞》實際走訪花蓮火車站，發現有眾多旅客不知台鐵停駛消息，只能苦苦在車站等候；而車站外頭也聚集了白牌車，看準了台鐵停駛的商機，大發颱風財，對著路過的旅客伸手招攬，「你要到哪裡？有幾個人要去？」「我們一部車到羅東是3500」、「這邊（火車）都不能過啊，我們平常的價跟你跑，3500。」