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利奇馬灑雨帶財！「台鐵停駛」白牌車爽敲竹槓　花蓮－台北喊價6000元

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記者莊智勝／花蓮報導

颱風利奇馬撲向北台灣，台鐵局基於安全考量，宣布東部幹線八堵-台東間、北回線、宜蘭線各級列車9日中午前全部停駛；白牌車駕駛看準時機大賺颱風財，9日上午聚集在花蓮火車站外攬客，從花蓮到北車還一度喊價到6000元。

▲▼台鐵東部幹線、北迴線、宜蘭線停駛，白牌車駕駛趁機喊價攬客。（圖／東森新聞）

▲白牌車駕駛趁台鐵停駛喊價攬客，從花蓮到羅東要價3500元。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

《東森新聞》實際走訪花蓮火車站，發現有眾多旅客不知台鐵停駛消息，只能苦苦在車站等候；而車站外頭也聚集了白牌車，看準了台鐵停駛的商機，大發颱風財，對著路過的旅客伸手招攬，「你要到哪裡？有幾個人要去？」「我們一部車到羅東是3500」、「這邊（火車）都不能過啊，我們平常的價跟你跑，3500。」

▲▼台鐵東部幹線、北迴線、宜蘭線停駛，白牌車駕駛趁機喊價攬客。（圖／東森新聞）

▲台鐵9日中午前停駛，不少旅客只能困在車站中苦候。（圖／東森新聞）

比較實際價格，計程車從花蓮到宜蘭羅東，價格自2500元至2800元不等，但白牌車卻是「一口價」3500元，最多價差達1000元；而若要從花蓮前往台北車站，計程車價位落在4500元，白牌車則是漫天喊價到6000元，硬生生貴了1500元。

▲▼台鐵東部幹線、北迴線、宜蘭線停駛，白牌車駕駛趁機喊價攬客。（圖／東森新聞）

▲白牌車漫天喊價，比計程車價格高出不少。（圖／東森新聞）

現場民眾得知白牌車價格後，直呼「太貴了、嚇死人！」但也有民眾認為，如果有其他旅客願意併車、分擔車資的話「算是還可以接受」。

現場有計程車運將透露，白牌車業者利用火車沒開、再加上又有大量旅客需求難以消化的機會大發颱風財，喊價至少比平時行情高出好幾百元，「白牌車根本不合法，政府雖然有在取締，但是這個很難！」小黃運將無奈地表示，白牌車已經不合法，這樣趁機敲竹槓的行為更是不合理，希望政府能夠祭出鐵腕、好好管一管。

▲▼台鐵東部幹線、北迴線、宜蘭線停駛，白牌車駕駛趁機喊價攬客。（圖／東森新聞）

▲針對趁機敲竹槓行為，小黃運將感到相當無奈，直指白牌車「根本就不合法」。（圖／東森新聞）

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