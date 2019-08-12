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影／2屍3命！孕婦洗澡觸電...丈夫「赤腳」狂奔救人也被電死

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▲▼夫婦雙雙遭電身亡。（圖／翻攝深圳大件事微信）

▲夫婦雙雙遭電身亡。（圖／翻攝深圳大件事微信，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

深圳龍崗區近日一名孕婦在洗澡時觸電身亡，而丈夫疑似赤腳衝進浴室救人，同樣也遭電擊死亡，造成2屍3命。附近租戶表示，事發當晚樓下玩耍的孩童曾清晰地聽到了「救命！救命啊」的男子呼救聲，也和家長提起過，但大家以為是夫妻爭吵，也就沒有在意，最後釀成悲劇。目前，事故原因正在進一步調查。

綜合媒體報導，男子的哥哥9日上午發現弟弟和弟媳沒來上班，打電話也都沒人接聽，就在中午去家裡敲門找人，最後發現這起悲劇。據死者工友張女士透露，夫婦是湖南人，都30歲左右，並有一個2歲大的女兒，長期居住在老家。另據住在同一棟大樓的住戶表示，事發後一段時間裡，大樓總電錶並沒有異常反應，家中的電器都還能正常使用。

▲▼夫婦雙雙遭電身亡。（圖／翻攝深圳大件事微信）

警方初步調查指出，這是一起意外觸電事故，其中死亡女子已有身孕，事發可能是女子在洗澡時，而男子發現女子觸電後，可能存在施救不科學的做法，因現場發現男子是赤腳的。目前，事故原因正進一步釐清。

案件曝光後，網友紛紛表示「深圳很多這種城中村租房，安全性質差，房租也貴」、「深圳應該全力加強城中村出租屋，舊老電線安全維護，每年都好多這樣的事情，觸電不會跳閘」、「追究責任，整治出租屋」、「天天都發生這種鳥事情，城中村是不是該改造了」、「深圳老是發生這種事情，可怕」。

▲▼夫婦雙雙遭電身亡。（圖／翻攝深圳大件事微信）

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