　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男子挖出2kg黃金！和手掌一樣大「價值350萬」　據傳這裡還有226噸　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 澳洲退休男子發現２公斤金礦，並命名為「你不會相信」。（圖／翻攝自臉書／Coober Pedy Regional Times）

▲ 澳男發現的2公斤金礦名為「你不會相信」，體積約和一個手掌一樣大。（圖／翻攝自臉書／Coober Pedy Regional Times）

實習記者許祐誠／綜合報導

澳洲中部的巴拉瑞特（Ballarat）一名退休男子，日前在郊區發現一塊「2公斤」的金塊，據專家鑑定後，價值竟高達澳幣16萬元（約新台幣350萬元），後來男子將這塊黃金命名為「你不會相信」（You Wouldn't Believe It）。從事黃金交易業25年的戴伊（Mark Day）表示，這是他見過最大塊的金塊，而男子在收到報價後，已經連續3天睡不著覺，不知道該怎麼辦。

根據ABC News報導，這名退休男子在巴拉瑞特維多利亞省（Victoria）一處「絕密的」（top secret）老牧場挖礦時，金屬探測器突然發出嗶嗶聲，結果他挖出一顆.22口徑長步槍子彈。男子原本想打包離開，沒想到探測器卻不斷發出聲響「堅持」底下還有其他東西，於是男子便在下方30公分處，挖出一塊被15公分厚的泥土包住的金塊，並命名為「你不會相信」。

戴伊表示，當時他接到男子的電話後，他說「我不是買主，然後問他有多大，結果他說『2公斤』，我只是說『你一定在開玩笑』」，現在男子已經收到澳幣16萬元的報價，而且「像葉子一樣顫抖，不知道怎麼辦」。據悉，目前男子希望保持匿名，而且拒絕透漏發現金礦的地點。

戴伊說，這是他的客戶中發現最大塊的金礦，而且男子並非第一次發現金礦，他早在今年初時發現一塊42公克的金礦。對此，之前也在巴拉瑞特採礦、現任礦業協會主席的羅比拉德（Brian Robillard）表示，耐心絕對是關鍵，現在越來越多人拿著探測器四處奔波，但我以前完全沒見過，「很多人都認為他們會致富，就像這塊2公斤的金塊一樣，但你或許有更好的機會中澳洲樂透『Tattslotto』」。

不過，這件事曝光後，一堆網友超級羨慕退休男子發現黃金，也恭喜他可以安心退休，「看來他養老金有著落了」、「小心別被政府收稅」、「老婆，明天出發去澳洲囉」、「這位男子帶給大家希望」、「這代表我們都可以繼續做夢了」，此外，也有網友歪樓表示，這件是正好可以激勵自己，「他都可以找到黃金，我也一定可以找到女朋友」。

據傳，目前維多利亞省仍有226萬噸的黃金埋在地底下，現在該州也處於淘金潮，過去5年的黃金產量整整翻了一倍。現在維州中部本迪戈（Bendigo）的Fosterville金礦，也已開始生產76.5萬噸的高質量金礦，預計未來3年的年均產量約為16.1至17.2頓的黃金。

ET快訊
台中逆子討錢被拒！拿石墩重砸老父致死　聲押獲准
深蹲1000下！女大生睡醒「雙腳不能彎曲」　尿液變「茶色」嚇
戀情大逆轉！王瞳、艾成改口「一直是男女朋友」　背環抱秀恩愛

關鍵字：澳洲,黃金,你不會相信,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男子挖出2kg黃金！和手掌一樣大「價值350萬」　據傳這裡還有226噸　

2020大選前貿易協議空談？　川普悲觀：中國拖延等待民主黨贏

炫耀反被慫恿…33歲男跳13樓高大橋　胸撞河面「下體啪啪碎裂」

18歲小處哥到好友家玩　深夜「好友媽邀請激戰登大人」隔天精神崩潰！

15歲少女遭綁架「報案3次」求救　警方耗時19小時才攻堅已成遺體

日本「白色名單」傳排除南韓8月2日揭曉　威脅全球供應鏈

女高材生休假返家　消失整天親友滿街找…草叢見「衣服撕爛女屍」

眼鏡蛇遭一槍射爆「腰斬」　上半身竟「棄尾求生」秒爬離現場

日7-11不再24小時營業！百間店連署求「想活命」：一晚不足10名客人

15歲少年派對鬧事被帶走…百名好友圍堵警局　砸破玻璃命令放人

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

體驗「7日街友」 沒手機、睡紙板 他站6hrs陪身障伯叫賣暖哭網友

BY2第2次公演其他選手看到哭　「全新突破」華晨宇也認證了

鄧紫棋衣櫃間大公開　網驚訝：可以開服飾店了!

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

男子挖出2kg黃金！和手掌一樣大「價值350萬」　據傳這裡還有226噸　

2020大選前貿易協議空談？　川普悲觀：中國拖延等待民主黨贏

炫耀反被慫恿…33歲男跳13樓高大橋　胸撞河面「下體啪啪碎裂」

18歲小處哥到好友家玩　深夜「好友媽邀請激戰登大人」隔天精神崩潰！

15歲少女遭綁架「報案3次」求救　警方耗時19小時才攻堅已成遺體

日本「白色名單」傳排除南韓8月2日揭曉　威脅全球供應鏈

女高材生休假返家　消失整天親友滿街找…草叢見「衣服撕爛女屍」

眼鏡蛇遭一槍射爆「腰斬」　上半身竟「棄尾求生」秒爬離現場

日7-11不再24小時營業！百間店連署求「想活命」：一晚不足10名客人

15歲少年派對鬧事被帶走…百名好友圍堵警局　砸破玻璃命令放人

買了不後悔的5個手鍊品牌　必收LV＋施華洛世奇、Off-White箭頭標誌

瓊斯盃／王維琳旅WCBA高人氣　明星賽球迷簇擁靠保安脫身

西門町鬧區聲援「反送中」　統派男闖入嗆「沒路權，漢奸！」

台鉅稱2款違規化妝品含「類石綿」且報廢　食藥署回應「這兩碼事」

走私還是超買？美女醫師：XX就是超買「誰走私留會證據」

中職／彭政閔明星賽史上第2老開轟！正式成為打點王

《七龍珠》配音員「騎單車心臟驟停」逝世　享年46歲⋯動漫迷哭了

便當文寫的不是我！王瞳甜勾艾成甩「馬俊麟小三」罵名

不斷更新／陳品捷開轟中職反超比分　8局中職8：7中華

陸船越界馬祖北竿丟下25個大型蟹籠　海巡連人帶船抓回來

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

國際熱門新聞

辣媽太吸睛　鬍渣叔經過猛瞧入神

女高材生休假返家　親友找到只剩..

水上樂園染食腦蟲　返家14天死..

獨居女餓到脫水　警在住家旁挖出..

美墨邊境前被攔下　母親攜子哭了

姊妹花「跟爸媽借2億」創業：沒..

遭打300拳昏迷　1周2拳手因..

眼鏡蛇遭腰斬　竟棄尾求生秒爬走

日女童癱軟倒路邊　鄰居犬趴身上

33歲男跳13樓高大橋　下體碎..

巴西哥「公主抱嬌妻」狂奔進急診..

不忍老公太辛苦！孕妻揪閨蜜當小..

床戰4分半！正妹藥劑師暗黑片外..

川普施壓WTO：90天內取消「..

更多熱門

相關新聞

U12世界盃／美教頭三屆帶隊來台

來台尋求U12世界盃四連霸的美國，本屆由凡恩(Todd Fine)帶隊，已經第三度來台的他表示，對台灣的人情、食物最印象深刻，「小孩子很喜歡吃這裡的炸雞、雞柳條，台灣可以說是我們第二個家。」

U12美國尋衛冕　路易斯開轟又完封

79歲阿公偷捏男童GG：家鄉親密習俗

尿布藏有意外財　網友揭恐怖真相

澳洲袋熊患獸疥癬　寵物藥超有效

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

小黃撞小黃　2車4乘客送醫急救中

「登山客坐湖底握拳亡」嘉明湖4大詭異山難

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我已70

張君雅小妹妹忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

來地檢署對質！韓粉喊告罷韓正妹

15歲少女月事從沒來過　媽落淚訴真相

辣媽太吸睛　鬍渣叔經過猛瞧入神

吃屎哥赴連千毅直播單挑吃XX抱水桶吐

私菸案「最大咖買主」　就是吳宗憲

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

竇智孔突被拍肩！轉頭一看是「大咖女神」

女友困廁所尖叫　男破門救人鎖匠傻了

蘿莉塔《玩很大》深夜福利！

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

林志玲婚後分居兩地　AKIRA深夜喝酒談心

更多

最夯影音

更多

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面