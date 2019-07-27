男子挖出2kg黃金！和手掌一樣大「價值350萬」　據傳這裡還有226噸　

▲ 澳男發現的2公斤金礦名為「你不會相信」，體積約和一個手掌一樣大。（圖／翻攝自臉書／Coober Pedy Regional Times）

實習記者許祐誠／綜合報導

澳洲中部的巴拉瑞特（Ballarat）一名退休男子，日前在郊區發現一塊「2公斤」的金塊，據專家鑑定後，價值竟高達澳幣16萬元（約新台幣350萬元），後來男子將這塊黃金命名為「你不會相信」（You Wouldn't Believe It）。從事黃金交易業25年的戴伊（Mark Day）表示，這是他見過最大塊的金塊，而男子在收到報價後，已經連續3天睡不著覺，不知道該怎麼辦。

根據ABC News報導，這名退休男子在巴拉瑞特維多利亞省（Victoria）一處「絕密的」（top secret）老牧場挖礦時，金屬探測器突然發出嗶嗶聲，結果他挖出一顆.22口徑長步槍子彈。男子原本想打包離開，沒想到探測器卻不斷發出聲響「堅持」底下還有其他東西，於是男子便在下方30公分處，挖出一塊被15公分厚的泥土包住的金塊，並命名為「你不會相信」。

戴伊表示，當時他接到男子的電話後，他說「我不是買主，然後問他有多大，結果他說『2公斤』，我只是說『你一定在開玩笑』」，現在男子已經收到澳幣16萬元的報價，而且「像葉子一樣顫抖，不知道怎麼辦」。據悉，目前男子希望保持匿名，而且拒絕透漏發現金礦的地點。

Retiree finds massive gold nugget outside historic gold rush town of Ballarat https://t.co/Bp5aptJG1i pic.twitter.com/5q8LPPOAqm — Sortiwa (@Sortiwa) July 27, 2019

戴伊說，這是他的客戶中發現最大塊的金礦，而且男子並非第一次發現金礦，他早在今年初時發現一塊42公克的金礦。對此，之前也在巴拉瑞特採礦、現任礦業協會主席的羅比拉德（Brian Robillard）表示，耐心絕對是關鍵，現在越來越多人拿著探測器四處奔波，但我以前完全沒見過，「很多人都認為他們會致富，就像這塊2公斤的金塊一樣，但你或許有更好的機會中澳洲樂透『Tattslotto』」。

不過，這件事曝光後，一堆網友超級羨慕退休男子發現黃金，也恭喜他可以安心退休，「看來他養老金有著落了」、「小心別被政府收稅」、「老婆，明天出發去澳洲囉」、「這位男子帶給大家希望」、「這代表我們都可以繼續做夢了」，此外，也有網友歪樓表示，這件是正好可以激勵自己，「他都可以找到黃金，我也一定可以找到女朋友」。

據傳，目前維多利亞省仍有226萬噸的黃金埋在地底下，現在該州也處於淘金潮，過去5年的黃金產量整整翻了一倍。現在維州中部本迪戈（Bendigo）的Fosterville金礦，也已開始生產76.5萬噸的高質量金礦，預計未來3年的年均產量約為16.1至17.2頓的黃金。