原民藝術家優席夫任花蓮觀光文化大使　地方創生活絡193線

▲原民藝術家優席夫為紅面鴨妝點全新的風采，微笑的鴨子發想自原住民的色系與創意圖騰，也傳達了鯉魚潭的好山好水。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

將原鄉的豐富色彩揮灑於國際，讓世界認識台灣原住民、也看見台灣的藝術家優席夫30日受邀擔任花蓮觀光文化大使，由縣長徐榛蔚為他披上情人袋，雙方密切交流地方創生議題，優席夫說披上情人袋後，就要為花東更加努力了。

藝術家優席夫分享，日前在英國收到一個特別的邀約，縣府觀光處「空運」2隻空白紅面鴨模型，期盼透過藝術家的巧手，為紅面鴨妝點全新的風采，作品設計完成後，覺得相當開心，就如同自己的孩子誕生般，微笑的鴨子發想自原住民的色系與創意圖騰，公鴨身上的菱形圖文代表山脈，母鴨身上流淌的線條代表湖水，傳達了鯉魚潭的好山好水。

▲原民藝術家優席夫從縣長徐榛蔚手中接下聘書並披上情人袋。

優席夫說，鴨子眼神活潑明亮，嘴角上揚，希望能帶給所有到訪鯉魚潭的民眾喜氣及愉悅，再將這份感動與幸福帶走。他也分享近日受邀國家地理頻道拍攝合作，到訪紐西蘭、東加王國，看見當地的原民朋友覺得很有親切感，攝影團隊隨後也將前往花蓮的部落場勘、拍攝，邀請縣長共襄盛舉。

徐榛蔚表示，今年聯合豐年節邀請原住民族的「遠親」紐西蘭毛利族人訪花交流，希望優席夫也可以邀請南太平洋的原民家人到訪花蓮。此外，徐榛蔚支持並鼓勵優席夫提地方創生計畫，打造南區亮點，也請文化局、觀光處等相關局處全力協助。

▲優席夫與徐榛蔚意見交流討論地方創生議題。

「在地化就是國際化！」優席夫說，感謝縣府協助推動地方創生，盼能夠共同合作，活絡南區藝文亮點。他也強調母語傳承的重要性，部落即將辦理母語校園，規劃系列地景藝術、藝術大道，希冀能呈現阿美族族人過去捕魚的歡樂景象，打造成部落藝術村，同時也期待馬泰林部落能夠成為示範點，一個部落影響一個部落，將經驗值移植到其他部落，進而活絡南區193線。