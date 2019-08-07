Apple Card公測上線了！受邀用戶搶先體驗信用卡　「5步驟申請」教學曝光

▲Apple Card。（圖／翻攝自Apple）

記者楊絡懸／綜合外電報導

蘋果公司（Apple）和高盛集團（Goldman Sachs）合作推出Apple Card，預計在8月間上市。蘋果7日稍早更新美國官網，推出全新的「wallet.apple.com」網站，提供Apple Card相關的申請方法影片，並且有「通知連結」讓用戶可以設定開通提醒及申請實體Apple Card鈦金信用卡教學。

蘋果稍早在美國境內開放Apple Card公測，邀請用戶使用「蘋果信用卡預覽」（Apple Card Preview）。這些受邀用戶可以在「錢包」（Wallet）App上註冊Apple Card，不過申請Apple Card必須要先升級到iOS 12.4或更高版本。

根據教學影片內容指出，若要申請Apple Card的用戶可以直接透過iPhone的「5步驟」申請。1、打開「錢包」（Wallet）App。2、點選右上角的「+」按鈕。3、點選「Apple Card」選項。4、填入相關資料。5、點選「接受」（accept）就申請完成。確定後，用戶即可透過iPhone使用Apple Card，幾天後也會收到實體鈦金卡片。

據了解，Apple Card鈦金信用卡的實體卡片由蘋果公司設計，卡片相當厚實，比其他一般金屬信用卡來得重，但Apple Card上面並沒有任何信用卡號、信用卡檢查碼（CVV，卡片背面後三碼）及期限日期等重要資訊，不用簽名也沒有感應功能，僅有雷射雕刻的「蘋果LOGO」、MasterCard字樣與使用者的名字，可見蘋果希望用戶多用iPhone上的虛擬卡片。

需要注意的事情是，蘋果強調並未從中Apple Card上收集交易資料，用戶的交易活動僅會顯示在iPhone上作為依據和參考。

另外，Apple Card沒有年費，不收遲繳費用、信用超額費用，也不收跨國交易手續費；至於現金回饋，Apple Card在Apple Store與其線上通路購買商品可獲得最高3%現金回饋；一般透過Apple Pay消費為2%現金回饋；使用實體Apple Card鈦金信用卡消費為1%現金回饋。

Apple Card目前僅適用於美國用戶，並且開放給受邀加入的用戶先行體驗和測試，不過蘋果公司表示，月底前應會正式開放Apple Card提供給用戶使用。