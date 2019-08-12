黑幫討債「空氣槍掃射」　國中女嚇到崩潰！暴力集團5嫌落網

記者張君豪／台北報導

台北市北投一名就讀國中二年級的女學生，今年6月4日上午準備前往學校上課，卻在途中遭到陌生男子開空氣槍襲擊；女學生當下嚇得奔跑逃竄，右臉、右胸仍被打中，凶嫌逃離現場後，女學生才情緒崩潰、嚇得當街痛哭，所幸在路人的協助下送往醫院治療並無大礙。女學生的父親稍早受訪時哽咽地表示，前妻在外負債2000萬元，對方三番兩次上門找麻煩，「我真的沒有辦法了！」

▲北市警方暑期大力掃蕩黑幫與特種行業場所。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市警方暑期大力掃蕩黑幫，特警持衝鋒槍當街抓人。（圖／記者張君豪翻攝）

女學生當街遭歹徒持空氣槍襲擊案，案發後行政院蘇院長相當重視，指示警方全力偵破，台北市北投警分局、刑警大隊、與刑事局共組專案小組報請士林地檢署指揮偵辦，經調查發現該案幕後有暴力討債集團介入，因高利放貸加上被害人無力償還，才教唆手下當街持空氣槍掃射被害人家人，藉此惡劣手段催討債務。

警方8月7日收網、兵分多路同步執行拘提搜索，一舉查緝暴力討債集團郭姓主嫌等5人到案，查扣現金20萬、存簿、借據及本票等贓證物，警方並將郭嫌等人依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害、重利等罪，移送士林地檢署偵辦。

▲北市警方暑期大力掃蕩黑幫查獲大批資金、本票存簿等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市刑大偵七隊與南港警分局、草屯警分局共同偵破一起以葉姓主嫌主持的詐騙集團。葉嫌率眾以「謊稱分期付款設定錯誤」、「佯裝為被害人之熟識親友」打電話犯下數十起電信網路詐欺案，不法獲利粗估數百萬元，葉男擔心遭警方查獲，動輒以凌虐體罰圍毆方式強化內部控制，修理疑似口風不緊的幫眾立威，警訊後將葉嫌等9人依組織犯罪防制條例、傷害、電信網路詐欺等罪嫌移送台北地檢察偵辦，當天葉嫌遭聲押禁見。

另外台北市刑大肅竊組與信義分局、中正第一分局也偵破另起林嫌為首之幫派犯罪集團。林嫌等人涉嫌在台北市信義、松山區吸收幫眾，林嫌慣以持刀持槍、控制被害人行動、縱火等暴力方式索取保護費、介入地方圍事，警訊後將林嫌等7人依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害自由等罪移送北檢。

台北市警方於掃蕩黑幫專案期間、一併加強臨檢掃蕩幫派經常活動場所，呼籲業者落實自主安全管理，另加強掌握、蒐報幕後操控滋事之犯罪組織、以壓制幫派氣焰，防制暴力衝突治安事件再次發生。

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