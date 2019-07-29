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北市刑大邀阻詐銀行員座談　「假檢警詐騙」仍居大宗

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▲台北市刑大警方邀請阻詐騙匯款銀行員到事警局分享經驗。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑大警方邀請阻詐騙匯款銀行員分享經驗。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市政府警察局統計，目前台北市轄區假冒公務機關的電話詐騙財損金額高居第一名，而且佔所有詐騙案的41.71%，其次為假邀約投資詐欺14.78%，再其次為愛情交友5.39%。北市警察局29日下午2時30分邀請北市各金融機構總行代表與會，並邀銀行攔阻有功人員分享攔阻成功經驗。

▲台北市刑大警方邀請阻詐騙匯款銀行員到事警局分享經驗。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑大警方統計今年上半年詐騙案件類別，假檢警詐騙案件仍占大宗（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警察局刑警大隊統計：北市108年上半年成功攔阻詐騙案件計148件，金額高達新台幣7,411萬4,857元。警方指出：北市近期發生假檢警「境外匯款」詐騙，統計被害人年齡大多在50歲以上，事業有成、富有積蓄、獨自在家容易接到詐騙電話，多半未經查證即依照歹徒指示交錢或匯款。

統計資料顯示：歹徒假冒醫院、電信公司或銀行人員、假檢警管收民眾現金的老哽詐騙電話仍相當有效！若金融機構行員能第一時間察覺被害人異狀，就能有效遏止該類詐騙案件。

警方指出：近來新興「假交友結合假投資」歹徒鎖定多金熟女，多利用網路聊天軟體，以帥氣照片假扮高富帥外籍男子，向被害人早晚噓寒問暖以溫情攻勢取得被害人信任後，誘騙被害人匯款至境外，透過有計劃性和目地性的對女性進行詐財騙色！

除了民眾熟知的165反詐騙專線外，台北市警察局刑事警察大隊日前特別建立「反詐騙小金剛」臉書粉絲團，隨時宣導最新的反詐騙資訊。另建置檢舉詐騙專線電話：2381-7263，對於提供線索協助破案民眾，最高核發新台幣20萬元獎金，希望藉由警民合作遏止詐騙歪風。

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關鍵字：台北市警局,市刑大,詐騙案件,檢警詐騙電話

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