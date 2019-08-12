【廣編】Panasonic推廣空調省電　廣大愛用者熱情響應





【廣編】



圖、文／Panasonic提供



Panasonic積極鼓勵消費者空調省電，使用最高CSPF值的一級能效機種，特別企劃一系列的省電作戰活動，教導消費者正確冷氣使用小知識外，更舉辦幸運抽獎回饋活動，大方送出10台頂級空調，總計獲得超過30萬位廣大愛用者的熱情響應與分享。

Panasonic變頻空調能連續五年業界省電第一且CSPF值為業界最高的關鍵，主要來自日本同步的核心技術，透過Panasonic AI控頻晶片及原廠高效率壓縮機等6大節能設計，讓全機系統最佳化，變頻空調全系列機種皆取得CSPF能效一級認證，省電效率更超越國家一級標準70％，不但全面滿足各種空間坪數需求，更是建立起不同客群的廣大愛用者主要原因之一；另外，Panasonic空調省電第一系列最多，機種最齊全，節能效益一年可省下約1/5的核一廠發電量，每年更可替每個家庭省下約9,347元電費。

Panasonic變頻空調省電效率超越國家一級標準70％，可省下不少電費，但是吹冷氣也要養成使用的好習慣！業者表示，如果離開室內時間超過1小時，最好還是關閉冷氣，讓冷氣適當休息外，也可以避免不必要的能源浪費；同時，也要定期進行冷氣的清潔與保養，如此才能節能減碳愛地球。