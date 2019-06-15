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「吹冷氣傷荷包」公認夏季最大苦惱　達人有解！

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記者浦靖祤／台北報導

夏天來臨天氣又悶又熱，開冷氣涼爽一夏好享受，不過看到電費帳單時也可能讓您好難受。ETtoday記者街訪民眾表示，「我通常都不敢面對帳單，冷氣開下去基本上那金額會嚇到，在節能省電上我會開冷氣會定時，然後再加個電風扇，讓晚上睡覺的氣溫比較舒適一點。」

▲▼ Panasonic,空調,冷氣,CSPF值,能源標章。（圖／記者姜國輝攝）

夏天開冷氣想要省電費，如何挑選冷氣有學問。（圖／記者姜國輝攝）

開冷氣如何最省電，在ETtoday新聞雲舉辦的投票活動結果顯示，買冷氣就要認明CSPF這個重要數據。家電賣場銷售人員表示，「買冷氣要省電，首先要看CSPF是1級能效，如果要更省電就要去比較CSPF值，越高的話越省電也越省錢。」

▲▼ Panasonic,空調,冷氣,CSPF值,能源標章。（圖／記者姜國輝攝）

▲購買節能家電可享有政府補助優惠，有業者更加碼送現金。▼家電賣場銷售人員建議選擇CSPF值越高的機種越省電。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ Panasonic,空調,冷氣,CSPF值,能源標章。（圖／記者姜國輝攝）

走進賣場裡，各大品牌冷氣百百款都標榜節能省電，到底怎麼挑、怎麼選其實大有學問。家電賣場銷售人員指出，「除了CSPF之外，還要依照家裡的空間坪數來選擇冷氣，才是聰明的省荷包做法。像是Panasonic空調省電效能超越國家標準70%，而且每個系列機型都是最省電，更厲害的是Panasonic還是連續5年在所有空調品牌裡，省電效能第一名喔，所以可以完全滿足消費者不同的空間坪數需求，買到真正理想最省電的冷氣。」

▲▼ Panasonic,空調,冷氣,CSPF值,能源標章。（圖／記者姜國輝攝）

買冷氣可挑選擁有能源1級標章與CSPF值高的機型。（圖／記者姜國輝攝）

現在選購節能家電，政府也祭出補助優惠，不僅讓消費者節省荷包，也為地球環保多盡一份心力。政策也吸引消費者將家中冷氣汰舊換新，「據我所知政府現在有在補貼，大概是2到3千塊錢，甚至最近好像也會減免貨物稅，我大概這一陣子也在看冷氣，有些廠商他們也有再回饋一些現金給消費者，對我們來講就是省很大。」

要聰明選冷氣除了節能一級認證，更重要的是一定要選擇CSPF等級最高的機種，才能幫你省下大筆電費。

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關鍵字：冷氣,空調,CSPF,Panasonic,1級能效,省電,電費

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