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首度參加美國DARPA機器人的團隊　交大2021年搶200萬美金

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▲▼ 台灣首度出賽 交通大學團隊挑戰美國國防部DARPA地下機器人競賽 。（圖／交通大學提供）

▲團隊在台灣各式地下環境進行機器人測試。（圖／交通大學提供）

記者崔至雲／台北報導

交通大學團隊Team NCTU今（12日）前往美國匹茲堡，參加美國國防部高級研究計劃局八月中旬舉辦的地下機器人挑戰賽（DARPA SubT Challenge）。此次競賽依照地底環境分成隧道、地下城市、地底洞穴三個階段，參賽團隊將運用最新的機器人技術，進行地下環境的地圖建構、自動巡航以及搜索變動。競賽為期三年，將在2021年總決賽頒贈獲勝團隊兩百萬美金之高額獎金。

DARPA機器人競賽為全世界科技工程類競賽的最高殿堂，為刺激國防科技、前瞻技術之發展而設立，其中2007年舉辦的DARPA Urban Challenge促進了現今自動駕駛技術。Team NCTU今年五月通過資格審查，為台灣首度參與DARPA機器人競賽的團隊，將與全世界最頂尖之學校與機構相互切磋，包括瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）、美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）、卡內基美濃大學（CMU）、加州理工學院（California Institute of Technology）、麻省理工學院（MIT）、NASA噴射推進實驗室（JPL）、韓國技術研究院（KAIST）等。

▲▼ 台灣首度出賽 交通大學團隊挑戰美國國防部DARPA地下機器人競賽 。（圖／交通大學提供）

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▲▼交大團隊前往美國匹茲堡，參加美國國防部高級研究計劃局八月中旬舉辦的地下機器人挑戰賽（DARPA SubT Challenge）。（圖／交通大學提供）

▲▼ 台灣首度出賽 交通大學團隊挑戰美國國防部DARPA地下機器人競賽 。（圖／交通大學提供）


Team NCTU成軍於2018年，在2018 Maritime RobotX Competition國際無人船競賽自十五個參賽團隊中拿下第五名佳績。交大指出，這次參與DARPA競賽持續開發AI機器人系統，研發自主（Autonomy）、感知（Perception）、移動（Mobility）技術，並進一步將機器人技術與通訊產業結合，透過宏碁基金會贊助，以及與智頻科技和中科院團隊進行企業合作，將中科院升級後的Super TaiRa遠距通訊導入此次競賽中，預計其高穿透性、遠距、低功耗之特性，能使機器人在地下環境順利通訊、相互溝通合作，打造在地底嚴苛環境進行探勘之機器人系統。

指導老師王學誠表示，團隊主要成員為14位交大碩士生，雖然已在2018年培養出良好團隊合作與默契，然而參與DARPA競賽的頂尖大學團隊多為博士級研究員與博士生，更有公司企業與新創團隊聯軍組隊，「交大團隊能參加DARPA競賽已經是一種榮譽！」他很驕傲學生的初步成果通過DARPA資格審查，學生也願意走上國際舞臺挑戰最頂尖的團隊，更有團隊成員表示未來將繼續深化AI機器人技術，成立新創團隊，在全球AI浪潮下勇敢築夢，持續在國際舞台發光發熱。

▲▼ 台灣首度出賽 交通大學團隊挑戰美國國防部DARPA地下機器人競賽 。（圖／交通大學提供）

▲▼交通大學團隊代表台灣首度挑戰美國國防部DARPA地下機器人競賽。（圖／交通大學提供）

▲▼ 台灣首度出賽 交通大學團隊挑戰美國國防部DARPA地下機器人競賽 。（圖／交通大學提供）

隊長電控所碩二學生呂承龍表示，團隊承接過往的經驗與技術，在今年初即如火如荼地進行準備，願能通過DARPA單位的篩選，出征匹茲堡，讓台灣的機器人技術登上國際舞台。他認為，台灣學生有不輸國外的實力跟毅力，只要願意多踏出一步，絕對可以與國際一線團隊一較高下。他也進一步指出，這次團隊成員多半為碩士生，常常犧牲假日只為了在準備上多一點努力，為台灣的機器人技術盡一份心力。

▲▼ 台灣首度出賽 交通大學團隊挑戰美國國防部DARPA地下機器人競賽 。（圖／交通大學提供）

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關鍵字：美國,DARPA,機器人,交通大學

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